Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 12.130,19 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 12.130,19 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 yükselişle 12.087,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,22 puan ve yüzde 0,35 artışla 12.130,19 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,88 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,26 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası jeopolitik risklerin farklı bölgelere de yayılabileceği endişelerinin gölgesinde yatırımcılar, makroekonomik verileri yakından izliyor.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentiler açısından kritik bir gösterge olduğunu belirterek, federal hükümetin kapalı kaldığı sırada devam eden veri belirsizliğinin de büyük bir kısmını ortadan kaldırmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verilerinin yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.



