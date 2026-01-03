Borsa İstanbul hisse işleminde 40 yılı devirdi

Eski adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), yenilenen ismiyle Borsa İstanbul, 3 Ocak 1986'da 19 hisse senedi ile işleme başlamasının üzerinden geçen 40 yılda yıldız pazarda 241, ana pazarda 270, alt pazarda 51 olmak üzere diğer pazarlardaki hisselerle toplamda 596 hisse senedinin işlem gördüğü dev bir pazara dönüştü.

İLK RESMİ İŞLEM 3 OCAK 1986'DA

Resmi olarak Aralık 1985'te açılan İMKB, 3 Ocak 1986'da 19 hisse senedi ile Cağaloğlu'ndaki binasında işleme başladı. 1987'de daha önce haftalık hesaplanan borsa endeksleri, günlük hesaplanmaya başlandı. 1993'te ise 50 şirketle bilgisayarlı alım-satım işlemine geçildi. İMKB, 1993 yılının sonlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Federasyonu tarafından "kabul görmüş menkul kıymetler borsası" olarak tanımlandı. Bu ünvanı alan gelişmekte olan borsalar arasında İMKB, üçüncü oldu.

1997’DE YURT DIŞINA FİNANS KANALI AÇILDI

1996'da uluslararası pazar bünyesinde uluslararası tahvil ve bono piyasasının kurulmasının ardından 1997'de bu piyasada Hazine tarafından yurt dışında satılmak üzere çıkarılan 40 uluslararası tahvilin kota almasıyla işlemlere başlandı. Böylece Hazine'nin yurt dışı finansmana erişimi için farklı bir kanal açılmış oldu. İMKB, 2000 yılında Kırgız Borsası’nın sermayesine yüzde 27,4, Bakü Borsası’na da yüzde 5,26 iştirak ile ortak oldu.

KAP 2009’DA DEVREYE ALINDI

2004'te katılma belgelerinin organize ve şeffaf piyasada işlem görmesini sağlamak amacıyla Borsa Yatırım Fonu Pazarı kuruldu ve takip eden yıl hisse senetleri piyasası fon pazarında borsa yatırım fonları işlem görmeye başladı. 2007'de hisse senetleri piyasasında açılış seansı uygulamasına başlanırken yıl sonuna doğru seans kapanış saati 17.00'ye uzatıldı. Mayıs 2009'da Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) devreye alınarak piyasanın şeffaf ve zamanında aydınlatılması için önemli bir adım atıldı. Yapılandırılmış ürünler sınıfında yer alan ve menkul kıymetleştirilmiş opsiyon özelliklerini taşıyan ürün anlamına gelen varantlar, 2010'da borsada işlem görmeye başladı. 2011'de bankalararası repo-ters repo pazarının kurulmasıyla bankaların kendi aralarında likidite problemlerini halledebilmesinin önü açıldı. 2012'de İMKB bünyesinde faaliyete geçen vadeli işlem ve opsiyon piyasasında (VİOP) 2019'da işlem hacmi 5 milyar lirayı, 2023'te de 90 milyar lirayı aştı.

2013’TE RESMİ ADI BORSA İSTANBUL OLDU

İMKB, 5 Nisan 2013'te özel hukuk hükümlerine göre çalışan işletme olan Borsa İstanbul AŞ'ye dönüştü. Endeks adlarında yer alan "İMKB" kısaltması, "BIST" olarak değiştirildi. Aynı yıl pay piyasası birinci seansı başlangıcı 15 dakika öne çekilerek saat 09.15'e alındı. VİOP'ta 2014'te dolar/TL opsiyon sözleşmeleri işleme açıldı. 30 Kasım 2015'te Borsa İstanbul ile Nasdaq arasındaki ortaklık kapsamında geliştirilen BISTECH'in ilk fazı devreye alındı. BISTECH olarak adlandırılan iki aşamadan oluşan Teknoloji ile Dönüşüm Programı'nın ilk aşamasında iki seans uygulamasından tek seans uygulamasına geçti.

2019’DA GÜNLÜK HACİM 3 MİLYAR DOLARI BULDU

Borsa İstanbul AŞ ve bağlı ortaklığı İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ, swap piyasası kurulmasına ilişkin yapılan çalışmaları eylül 2018'de tamamladı. Borsa düzenlemeleri uyarınca işlem yapma yetkisi verilmiş bankalar ve TCMB'nin işlem gerçekleştirebildiği swap piyasasında 2019'da TL-dolar ve TL-avro işlemleri, günlük 3 milyar doları bulan hacme ulaştı. 4 Ekim 2019'dan itibaren Borsa İstanbul'da dünya borsaları ile uyum sağlanması ve etkileşimin artırılması amacıyla 10.00 ila 18.00 saatlerinde kesintisiz sürekli işlem yöntemine geçiş yapıldı. Borsa İstanbul'da emtia sertifikaları 2022'de işlem görmeye başlarken çeşitlilite gittikçe arttı.

Küresel borsalarda 2025 rekor yılı oldu

Küresel borsalar 2025 yılında rekor seviyeleri test ederken, çift haneli kazançlar kaydedildi. ABD’nin Dow Jones endeksi yılı yüzde 13 yükselişle 48.063,29 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 16,4 artışla 6.845,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 20,4 yükselişle 23.241,99 puandan tamamladı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 23 yükselerek 24,490.41 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 10,4 değer kazanarak 8,149.50 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi de geçen yılı yüzde 21,5 artışla 9,931.38 puandan kapattı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yılı yüzde 26,2 artışla 50.339,48 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 18,4 yükselişle 3.968,84 puandan tamamladı.



















