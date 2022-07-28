Ekonomi Türkiyenin doğal gaz depolama tesisleri kışa hazır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin doğal gaz depolama tesisleri kışa hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yer altı doğal gaz depolama tesislerinde hazırlıkların başladığını ve mevcut depolama oranlarının kış öncesi yüzde 100'e ulaşacağını belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Türkiyenin doğal gaz depolama tesisleri kışa hazır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz depolama tesislerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.

  • Bakan Dönmez, açıklamasında şunları kaydetti;
  • Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizde kış hazırlıkları başladı. Depolarımız kış öncesi full kapasiteye ulaşacak. Tuz Gölü'nde mevcut depolama oranı yüzde 100. Silivri'de mevcut depolama oranı yüzde 82. Eylül'de yüzde 100

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