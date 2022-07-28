Türkiye'nin doğal gaz depolama tesisleri kışa hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz depolama tesislerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.
- Bakan Dönmez, açıklamasında şunları kaydetti;
- Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizde kış hazırlıkları başladı. Depolarımız kış öncesi full kapasiteye ulaşacak. Tuz Gölü'nde mevcut depolama oranı yüzde 100. Silivri'de mevcut depolama oranı yüzde 82. Eylül'de yüzde 100
Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizde kış hazırlıkları başladı. ❄️
Depolarımız kış öncesi full kapasiteye ulaşacak.
Tuz Gölü'nde mevcut depolama oranı: %💯
Silivri'de mevcut depolama oranı: %82. ⬆️Eylül'de %💯 pic.twitter.com/3qgii6JK3g
Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizde kış hazırlıkları başladı. ❄️