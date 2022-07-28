Türkiye'nin doğal gaz depolama tesisleri kışa hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı​ Dönmez: Yer altı doğalgaz depolarımız kış öncesi full kapasiteye ulaşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yer altı doğalgaz depolama tesislerinde kış hazırlıklarının başladığını açıkladı. Bakan Dönmez paylaşımında ' Yer altı Doğalgaz depolama tesislerimizde kış hazırlıkları başladı. Depolarımız kış öncesi full kapasiteye ulaşacak. Tuz Gölü'nde mevcut depolama oranı: % 100 Silivri'de mevcut depolama oranı: % 82. Eylül'de % 100 ' ifadelerini kullandı.