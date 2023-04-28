Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsü açılıyor

Adana’da ulaştırma alanında mega projelere imza atıldı. O projelerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün düzenlenecek törenle hizmete sunulacak.





Çukurova ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan köprü açılışa hazır. Seyhan Nehri'nin iki yakası birleşecek, Adana şehir merkezinin trafiğinde büyük rahatlama sağlanacak.









Köprü, uzunluğu ve genişliği bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük köprüsü, Seyhan Nehri'nin yeni gerdanlığı olacak.





Köprüde raylı sistem de var





Bin 669 metre uzunluğundaki devasa köprü 40 metre genişliğinde ve orta kısmından raylı sistem de geçecek şekilde tasarlandı.









3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş olmak üzere toplam 6 şeritli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Adana'nın kuzeyinde trafiğin önemli arterlerinden biri olacak.







