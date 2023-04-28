|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsü açılıyor

Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan 1669 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, törenle ulaşıma açılacak.

09:18 . 28/04/2023 Cuma
Diğer
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü.

Adana’da ulaştırma alanında mega projelere imza atıldı. O projelerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün düzenlenecek törenle hizmete sunulacak.


Çukurova ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan köprü açılışa hazır. Seyhan Nehri'nin iki yakası birleşecek, Adana şehir merkezinin trafiğinde büyük rahatlama sağlanacak.



Köprü, uzunluğu ve genişliği bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük köprüsü, Seyhan Nehri'nin yeni gerdanlığı olacak.


Köprüde raylı sistem de var


Bin 669 metre uzunluğundaki devasa köprü 40 metre genişliğinde ve orta kısmından raylı sistem de geçecek şekilde tasarlandı.



3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş olmak üzere toplam 6 şeritli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Adana'nın kuzeyinde trafiğin önemli arterlerinden biri olacak.



#Seyhan Nehri
#Yüreğir
#Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.