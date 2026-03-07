Türkiye'nin havalimanları 2 ayda 32,9 milyon yolcuya hizmet verdi

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şubatta iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 606, dış hatlarda 12 bin 514 olmak üzere toplamda 21 bin 120 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 551 bin 469, dış hatlarda 2 milyon 174 bin 752 olmak üzere toplamda 3 milyon 726 bin 221 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 aylık süreçte iç hatlarda 18 bin 85, dış hatlarda 26 bin 723 olmak üzere toplamda 44 bin 808 uçak trafiği gerçekleşti. Bu dönemde iç hatlarda 3 milyon 303 bin 801, dış hatlarda 4 milyon 612 bin 394 olmak üzere 7 milyon 916 bin 195 yolcu trafiğine hizmet verildi."