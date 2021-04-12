Türkiye'nin ilk akredite deprem ve yangın merkezi oldu

Risk farkındalığı yüksek bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle hizmet veren Allianz Teknik, belge ile Türkiye’nin akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi konumuna ulaştı. Yangına tepki testlerinin de akredite olarak gerçekleştirilebildiği Allianz Teknik, Allianz Grubu’nun da dünyadaki üçüncü test ve eğitim merkezi oldu.

2019 yılında 30 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Allianz Teknik, doğal afet kaynaklı riskleri belirlerken, deprem, taşımacılık ve yangına tepki testleri gerçekleştiriyor. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi’ni, ülkemizdeki en önemli risklerin başında gelen deprem ve yangın tehlikelerine karşı toplumsal risk farkındalığını artırmak, güvenli yapılar inşa edilmesine katkıda bulunarak sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

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Allianz’ın her yıl yayımladığı küresel iş dünyası riskleri araştırması “Risk Barometresi”nde Türkiye’nin doğal afetler kategorisinde en yüksek riski taşıyan beş ülke arasında bulunduğunu hatırlatan Gürkan “Deprem ve yangın, ülkemizin karşı karşıya olduğu ilk 10 risk arasında yer alıyor. Bu kritik riskler için atılabilecek en önemli adım, risk meydana gelmeden önlem alabilmek. Bunu başarmanın yolu da hem bireysel hem de kurumsal farkındalığı artırmaktan geçiyor. Allianz Grubu’nun tam desteği ile kurduğumuz Allianz Teknik ile bu ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmaları 1 yılı aşkın süredir başarı ile sürdürüyoruz. Akreditasyon belgesi ile ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler artık ürünlerini, deprem riskine karşı gerekli testlerini yaptırabilmek için yurtdışına göndermek zorunda kalmayacak. Böylece yerli üreticilerimiz adına önemli bir imkân sağlamış olduk. Allianz Teknik ile bilimsel programlarla gençler ve çocuklar için bilgilendirme ve eğitim programları hayata geçirmeye, deprem ve yangınlara karşı bilgilendirme çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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Hedef toplumsal risk farkındalığını artırmaya destek olmak

İstanbul Beykoz’da bulunan Türk- Alman Üniversitesi’nin kampüsü içinde yer alan Allianz Teknik, pandemi döneminde de pandemi kurallarına uygun olarak toplumsal risk farkındalığı konusunda destek vermeye devam ediyor. 1 yıl içinde 2000’den fazla misafirin ağırlandığı Allianz Teknik’te; 374 saat araç koltuğu testi, 24 saat deprem testi, 8 saat yangına tepki testi gerçekleştirildi, 46 saat uygulamalı eğitimin düzenlendiği merkezde 125 saat danışmanlık hizmeti sunuldu. Allianz Teknik’te endüstriye yönelik yürütülen deprem ve yangın testlerinin yanı sıra sertifikasyon ve eğitim programları hayata geçirilirken, profesyonel risk danışmanlık hizmeti veriliyor, meslek kuruluşları ve üniversitelerle birlikte hareket ederek kamuya ve özel sektöre nitelikli teknisyen ve mühendisler yetiştirilmesine de katkıda bulunuluyor.

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20’nin üzerinde kurum ve kuruluştan 1000’e yakın kişiye eğitim verildi

2500 m2’lik alan üzerine kurulu olan Allianz Teknik, 1400 m2 kapalı alan ve 1100 m2 açık alana sahip. Allianz Teknik, deprem laboratuvarı, deprem eğitim salonu, deprem simülasyonunun da olduğu konferans salonu, yangın simülasyon odası (EDOK) ve spray odaları (yağmurlama sistemi aktivasyon odası), yangın eğitim salonu, yangın pompa odası, duman kaçış simülasyon odası, temiz yangın simülasyonu ve yangına tepki laboratuvarı bölümlerinden oluşuyor. Allianz Teknik’te bugüne kadar Koç Holding, Turkcell, Yapı Kredi Bankası, Okan Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, ASİAD, TEKSADER, Türkiye Sigortalar Birliği, İBB gibi 20’nin üzerinde kurum ve kuruluştan 1000’e yakın kişiye eğitim verildi.

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