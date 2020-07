Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'nın teknik özellikleri neler?

Çatışma bölgesindeki ilerleme veya sahil çıkartma operasyonlarında ilk ateş sırasında ön planda kullanılabilen araç, yaralıların tahliyesi sırasında susturma atışı yaparak, kritik noktalara mevzilenmiş unsurların mevzilerden çıkarılması sırasında yoğun atış altında karşı atış gerçekleştirerek can kayıplarının azaltılmasında önemli rol oynuyor. <br>​<br>​ Zorlu arazi koşullarında ağır yüklerin taşınmasında yardımcı olan araç, düşman tehdidi altında olan bölgelerden geçen lojistik hatlarda kullanılarak can güvenliğini artırıp personel ihtiyacını azaltıyor. <br>​<br>​ Araç, sahip olduğu kamera sistemleri sayesinde, düşman unsurların tespiti ve operasyon sahasının keşfi için önemli verileri, düşük siluet ve termal izi sayesinde can kaybı olmadan toplayabiliyor.