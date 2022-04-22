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Ekonomi Türkiyenin ilk dijital katılım bankası Hayat Katılım Bankası kuruluş izni aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası 'Hayat Katılım Bankası' kuruluş izni aldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Hayat Katılım Bankası AŞ unvanlı bir dijital katılım bankasının kurulmasına izni veren kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin ilk dijital katılım bankası Hayat Katılım Bankası kuruluş izni aldı
Arşiv

Türkiye'de hayata geçecek dijital bankalar için BDDK tarafından hazırlanan ve bu yıl yürürlüğe giren "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik" kapsamında ilk kuruluş iznini Hayat Holding aldı.

Böylece, kurucu ortaklar Hayat Holding AŞ, Hayat Kimya Sanayi AŞ, AS Tüketim Malları Ticaret AŞ, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ ve Limaş Liman İşletmeciliği AŞ tarafından Türkiye'de asgari 1 milyar 500 milyon TL kuruluş sermayeli dijital bir katılım bankası kuruluşuna izin verildi.

Hayat Katılım Bankası AŞ unvanı altında kuruluş izni alan banka, yönetmelikte dijital bankalar için belirtilen esaslar doğrultusunda hizmet vermek için faaliyet izni başvurusu yapacak. Banka, BDDK'nın faaliyet izni değerlendirmesinin ardından da hizmet vermeye başlayacak.

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