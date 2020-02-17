Türkler akın ediyor: Firma sayısı 500 kat artışla 4 bini geçti!

Karadağ Türk İşadamları Derneği (KATİAD) Kurucu Başkanı İsmail Oğuz Güvenç, son yıllarda Türklerin Karadağ'a artan ilgisine ve bu ülkedeki yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) ile 33 fasılın 32'sini açtığını, bu sene de son fasıl görüşmelerine başlayacağını dile getiren Güvenç, yakın coğrafyadaki ülkelerin bu ülkede artacak primden pay almak için birbiriyle yarıştığını söyledi.

2,5 MİLYON TURİST GİDİYOR

Güvenç, 2024'te AB'ye girmesi beklenen 620 bin nüfuslu Karadağ'ın yılda 2,5 milyon turist ağırladığını, para birimi avro olan Karadağ vatandaşlarının AB üyesi ülkelerde serbest dolaşım hakkına sahip olduğunu anlattı.

2024'TE AB'YE GİRECEK

Ülkenin nüfusundan katbekat fazla turist ağırlayan, sanayisi gelişmemiş Karadağ'ın tahminen 2024'te AB'ye girecek olması nedeniyle ülkede hızlı bir değerlenme yaşanacağını vurgulayan Güvenç, Türklerin bu nedenle 2016'dan beri buradaki ağırlığını artırmaya başladığını bildirdi.

Karadağ/Montenegro

ÇİNLİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Güvenç, Karadağ'ın ülkelerin radarına geç girdiğini ancak buradaki yabancı varlığının çok hızlı bir şekilde arttığını belirterek, ülkedeki yatırımların hızla sürdüğünü, özellikle altyapı projelerine Çinlilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

TÜRKLER 5 ALANA ODAKLANDI

Türklerin en çok turizm, danışmanlık, gayrimenkul, perakende ve tekstil gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini ifade eden Güvenç, şu bilgileri verdi:

"2015 sonunda Türklerin Karadağ'da kurduğu firma sayısı 8'di. Bu rakam 2019 sonu itibarıyla 4 bini aştı. Yani 4 yılda bu ülkede Türklerin kurduğu şirket sayısı 500 kat arttı. Karadağ'da ticari amaçlı bulunanların yüzde 50'si turizm sektörüne, yüzde 40'ı inşaat sektörüne ilgi duyuyor. Yüzde 10'luk kısmı da kafe, restoran gibi işletme açıyor. Turizm sektöründe küçük çaplı işletmeler, AVM'ler, oteller, kuyumcular, mağazalar açanlar var. Türklerin bu ülkedeki toplam yatırımı resmi olarak 500 milyon avroyu aştı."

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Güvenç, kendilerinin 2015'ten beri Karadağ'da bulunduklarını belirterek, bu ülkede Anatolia Montenegro ismiyle kurdukları şirketin gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Karadağ Türk İşadamları Derneği (KATİAD) Kurucu Başkanı İsmail Oğuz Güvenç

YILDA BİN KONUT ALIYORUZ

Güvenç, Türklerin gayrimenkul sektöründe hem müteahhit olarak hem de yatırımcı olarak ciddi şekilde faal olduğunu belirterek, ülkede ciddi sayıda konut ve iş yeri eksikliğinin bulunduğunu, bunu Türk müteahhitlerin değerlendirdiğini söyledi.

Karadağ'a uluslararası alanda yönelen yabancı yatırımcı fırsatını takip eden Türk müteahhitlerin burada arsa alarak proje geliştirdiğini dile getiren Güvenç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aralarında Türkiye'nin en büyük gayrimenkul şirketlerinin de bulunduğu çok sayıda Türk müteahhitlik firması buraya gelmiş durumda. Bunlar özellikle konut üreterek yabancıya satış yapıyorlar. Yabancılar bu ülkenin AB'ye girecek olması, tarihi ve turistik güzellikleri, gayrimenkulün ciddi değer kazanmasının beklenmesi gibi nedenlerle Karadağ'a ciddi ilgi gösteriyorlar. Türkler de burada hem üretici hem de müşteri konumunda."

Güvenç, Karadağ'ın yurt dışından aldığı gayrimenkul yatırımının her geçen yıl arttığını kaydederek, "2019 rakamları henüz çıkmasa da 2018'de Türklerin bu ülkeden aldığı gayrimenkul tutarı önceki yıla göre yüzde 270'lik artışla 25,1 milyon avroya çıktı. Rakamın 2019 için en az 30 milyon avroya çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

Türklerin Karadağ'da en çok konut alan ikinci yabancı millet olduğunu ifade eden Güvenç, "Bu ülkeden aldığımız konut adedi 2019'da bini aştı." diye konuştu.

Karadağ

DOĞRUDAN YATIRIMDA İLK 5 ÜLKE ARASINDA

Güvenç, Ziraat Bankası'nın 3 şubesiyle ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek, ülkenin önde gelen holdinglerinin ve perakende markalarının Karadağ'a girdiğini, bir bir mağaza açtıklarını söyledi.

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Havalimanı işletmesini bir Türk firmasının almak üzere olduğunu dile getiren Güvenç, "Karadağ Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'den gelen bu yatırımlar sayesinde, her ne kadar çok büyük montanlı yatırımlar yapmasak da doğrudan yabancı yatırımda son 3 yılda iyi bir sıçrama yaptık ve ilk 5'e girdik." diye konuştu.

Güvenç, ülkede yollar ve altyapıların yeni yeni şekillendiğini kaydederek, bu ihalelerden en büyük payı Çin ve Sırbistan'ın aldığını, Türk firmaların ihalelere daha fazla girmesi gerektiğini, girmeleri halinde ciddi projeleri kazanacaklarını anlattı.

Karadağ'a global markaların da teker teker gelmeye başladığını aktaran Güvenç, uluslararası şirketlerin özellikle turizm sektöründe yatırımlara imza attıklarını vurguladı.

Güvenç, "Burada yatırım yaparak ülkemize döviz kazandırmak isteyen Türk şirketlere Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan fazlasıyla yardımcı oluyor. Balkanları çok iyi bilen ve yatırımcılarımızı da iyi yönlendiren Ozan, girişimcilerimiz için bir şans." ifadelerini kullandı.

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