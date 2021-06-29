TUSAŞ Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'nin motoru için Ukrayna'yı seçti

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi ile geliştirilecek helikopter için çalışmalar devam ediyor. Mevcut ATAK helikopterinin yaklaşık iki katı kalkış ağırlığına sahip olacak Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için önemli bir eşik daha tamamlandı.

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İHA

2023 yılında uçuşu gerçekleştirilecek Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için TUSAŞ ve Motor Sich firması arasında yapılan anlaşmada 14 adet motor tedarik edilecek. 2025’e kadar toplam 14 adet motor teslimatının yapılması planlanırken, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’ne ait olacak motorların ilk teslimatının 2 adet olacak şekilde Eylül 2022’de yapılması planlanıyor.

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Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil şunları kaydetti: