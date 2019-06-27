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Ekonomi Tütün ürünlerinde düz paket uygulamasına aralıkta geçilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tütün ürünlerinde düz paket uygulamasına aralıkta geçilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle 5 Temmuz'da yürürlüğe girmesi öngörülen "tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulaması en geç 5 Aralık'ta başlayacak. Düzenleme ile sigara paketleri tek tip ve tek renk olacak. Paketlerde sigaraların markasına ait logo da yer almayacak. Düzenleme 7 ay içinde uygulanacak ve aykırı davrananlara 20 bin TL ceza kesilecek.

Haber Merkezi AA
Sigarada tek tip paket uygulamasında pakette sadece marka ismi yer alıyor logo bulunmuyor.
Sigarada tek tip paket uygulamasında pakette sadece marka ismi yer alıyor logo bulunmuyor.

"Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına en geç 5 Aralık'ta geçilecek ve 5 Ocak 2020'den sonra piyasada eski tip paket bulunmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigarillo paketlerinin varsa iç ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak.

(İnfografik: Emir Ece)

Karton malzemeden yapılan tütün mamulü paketlerinin iç yüzey rengi "Pantone 448 C Mat" bitişli veya beyaz rengin yanında kraft kahvesi renginde de olabilecek. Sigara dışındaki tütün mamullerinin şeffaf olmayan iç ambalajında ise "Pantone 448 C Mat" bitişli rengin yanı sıra gümüş rengi kullanılabilecek.

(İnfografik: Emir Ece)
  • Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte yazılacak.
  • Tütün mamullerinde "düz ve standart paket" uygulamasına en geç 5 Aralık 2019'da geçilecek ve 5 Ocak 2020'den sonra piyasada eski tip paket bulunmayacak.

Düz ve standart paket uygulamasına geçiş tarihi daha önce 5 Temmuz olarak planlanmıştı.

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