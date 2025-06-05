Üç işçi çalıştıran işletmeler de aylıkları bankadan ödeyecek

En az 3 işçi çalıştıran işveren ücret ödemesini bankayla yapmak zorunda olacak. Konuya ilişkin yönetmelik", Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; iş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenlerle üçüncü kişiler, çalıştırdıkları işçi sayısının en az 3 olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları ödemelerin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü olacak. Bu zorunluluk daha önce 5 kişi çalıştıran firmalar içindi.

Yönetmelik değişikliği, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Örneğin; en az 3 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü olacak. İlgili işverenlerin, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanunu'nda "işçi" tanımına giren kimseleri çalıştırmaları halinde, çalıştırılan gazeteci sayısıyla işçi sayısı toplamının en az 3 olması durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödeme yükümlülüğü bulunacak. Deniz İş Kanunu'na tabi olarak en az 3 gemi adamı çalıştıran işverenler veya vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankadan ödeyecek.