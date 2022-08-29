Bakan Kurum sosyal konut projesinin detaylarını duyurdu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde adımlar atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını Twitter'dan açıkladı. Bakan Kurum "TOKİ ile hazırlığını yaptığımız sosyal konut projesi, Emlak Konut öncülüğünde firmalarla yeni kampanya, 50 bin ofisin konuta dönüştürülmesi. Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum paylaştığı görselde şu notları da belirtti:

TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençler, emekliler, şehit yakınları-gaziler, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası başlatılacak.

İstanbul'da 10 bin ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan ofis dönüştürülerek konut yapılacak.

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ÖZGÜN TOKİ başvuruları: TOKİ'ye kimler başvuracak, şartlar neler?

📌 TOKİ ile hazırlığını yaptığımız sosyal konut projesi



📌 Emlak Konut öncülüğünde firmalarla yeni kampanya



📌 50 bin ofisin konuta dönüştürülmesi



Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak,

vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz,

atmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Tx7uxT9w9a — Murat KURUM (@murat_kurum) August 29, 2022

FOTOĞRAF 15 TOKİ başvuru şartları ve tarihleri, son zamanlarda arama mtorlarında en çok aranan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde TOKİ sosyal konut projesi müjdesini vermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ sosyal konut projesine dair yeni açıklamalarda bulundu. Peki, TOKİ başvuru şartları neler? 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ sosyal konut projesine kimler başvurabilir? TOKİ taksitleri ne kadar olacak? Son dakika: 2022 TOKİ, sosyal konut projesi ile ilgili son dakika tüm gelişmeler haberimizde. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi: <br>\"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak.\"<br> Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, \"Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor\" dedi.<br> Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. \"Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül\" bilgisini veren Kurum, \"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak\" ifadesini kullandı. TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?<br><br>18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,<br><br>Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)<br><br>Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir. SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan sosyal konut projesi hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları, \"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere.<br><br>Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.<br><br>Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.<br><br>Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız.\" ifadelerini kullandı. TOKİ UCUZ KONUT ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?<br><br>2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL’den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla yapılacak. TOKİ UCUZ KONUT PROJESİ İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI<br><br>TOKİ, Kırıkkale Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL’den başlıyor. Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi. İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor. Ucuz konutta taksitler belli oldu: İşte il il belirlenen ücretler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ sosyal konut projesi için başvuru detayları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ başvurularına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. 81 ile yapılacak olan TOKİ konutlarına başvuruda bulunacak olan vatandaşlar "TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki TOKİ başvuru şartları neler? 2022 TOKİ sosyal konut projesine kimler başvurabilir? TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ taksitleri kaç para? İşte TOKİ başvuru şartları hakkında merak edilenler... BiP'te paylaş

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