Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
3 katlı Büyük İstanbul Tüneli yapılacak.
3 katlı Büyük İstanbul Tüneli yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısında konuşuyor. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz.

İstanbul Havalimanı il yılında garanti edilen yolcu sayısını geçti. Kamuya 22.4 milyon euroluk ek ödeme yapılacak.

Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız.

(Avrasya Tüneli’ne yapılan zam) Yap-işlet-devret projesidir. Bu projedeki ücretler yılda iki defa güncelleniyor. En son güncelleme 2018’de yapılmıştı. Yapılan hesaplarda 23-30 lira olan geçiş ücreti 36-40 liraya yükseltildi.

Ayrıntılar geliyor...

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