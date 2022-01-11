Ekonomi Ülkerden uluslararası başarı Türkiyeden değerlendirilen tek gıda şirketi oldu
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Ülker'den uluslararası başarı: Türkiye'den değerlendirilen tek gıda şirketi oldu

Tüm dünyadan şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirmeye alındığı S&P Global ESG 2021 Endeksi'nde yer alan tek Türk gıda şirketi olan Ülker, Türkiye'den, farklı sektörlerden endekste yer alan 37 şirket içinde ise ilk 3'e girmeyi başardı.

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Haber Merkezi AA
Ülkerden uluslararası başarı: Türkiyeden değerlendirilen tek gıda şirketi oldu
Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan

Ülker, uluslararası değerlendirme kuruluşu S&P Global tarafından yürütülen, dünya genelinde 1.000'in üzerinde şirketin değerlendirildiği ESG 2021 Endeksi'nde (Environmental, Social Governance/Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) bu yıl da puanını yükseltmeye devam etti.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Ülker, Türkiye'den farklı sektörlerden endekste yer alan 37 şirket arasında ilk 3'e girmeyi başardı. Gıda sektöründe ise Türkiye'den değerlendirilen tek gıda şirketi oldu. Çalışmada yer alan, dünya genelindeki 115 gıda şirketi içinde ise Ülker, aldığı puanla en iyi yüzde 6'lık dilime girmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, sürdürülebilirlik projelerinde gösterdikleri başarılı performansın, S&P Global ESG Endeksi 2021'deki ilerlemeyle bir kez daha tescillendiğini belirtti.

İsrafsız şirket olma prensibine uygun hareket ettiklerini aktaran Buyurgan, şunları kaydetti:

"2014 yılından bu yana karbon salım artışı olmadan büyüyoruz. Çevre, değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk ve liderlik olmak üzere 6 başlık altında uzun vadeli hedeflerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik projelerimizde toplumla, paydaşlarımızla birlikte büyümeyi ve güçlenmeyi merkeze alan bir anlayışla faaliyet gösteriyoruz. S&P Global ESG Endeksi'nde her geçen yıl puanımızı istikrarlı bir şekilde artırarak Türkiye'den değerlendirilen tek gıda şirketi olduk. Sürdürülebilirlikteki başarılarımızın uluslararası platformlarda takdir görmesi, bizim bu konudaki motivasyonumuzu daha da artırıyor. 2021, bu doğrultuda attığımız adımların ses getirdiği bir yıl oldu. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik projelerimizle gıda sektörüne öncülük etmeye devam edeceğiz."

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