Ekonomi İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 48,87 arttı
EMLAK

İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 48,87 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2021 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre inşaat maliyet endeksi Kasım 2021'de aylık bazda yüzde 7,94, yıllık yüzde 48,87 artış kaydetti.

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Haber Merkezi AA
İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 48,87 arttı
Foto/arşiv

İnşaat maliyet endeksi geçen yılın kasım ayında aylık yüzde 7,94, yıllık yüzde 48,87 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 10,71, işçilik endeksi yüzde 0,25 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 60,13, işçilik endeksi yüzde 22,5 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 7,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,54, işçilik endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,29, işçilik endeksi yüzde 22,55 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 8,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,15 arttı. Ekim 2021'e kıyasla geçen yıl kasımda malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 0,18 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,62, işçilik endeksi yüzde 22,29 yükseldi.

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