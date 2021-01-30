Üniversiteli gençler kahve atıklarıyla karbon salınımının önüne geçiyor

Kafe, restaurant ve otel gibi mekanlarda biriken kahve atıkları, yüksek oranda karbon salınımına neden olmakta. Her yıl dünya genelinde 9 bin ton dolaylarında kahve tüketilirken, artan kahvelerden kalan atıklar da yüksek oranda karbon salınımına neden oluyor.

Tüm bu olumsuz koşullardan yola çıkarak Wastespresso girişimini hayata geçiren, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden Cavid Bayramlı ve Kerem Acar, işletmelerden aldıkları atıkları toplayarak, özel olarak geliştirdikleri atık kompostlama yöntemiyle 60 günde doğada çözülebilen, tek kullanımlık ürünler üretiyorlar.

Kahve atıklarının içerdiği yağ ve patojenlerin yer altı sularının kirletmesine neden olan atıklar, işlemlerin ardından doğaya uyumlu pipet gibi materyallere dönüşüyor.

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Fortune Türkiye tarafından da her yıl düzenlenen ’40 Yaş Altı 40’ listesine girmeyi başaran gençler, girişimleri hakkında bilgi verdi.

"Öz değerlerimiz önemli rol oynadı"

Genç girişimcilerden Cavid Bayramlı Westespresso girişimi ve ödül hakkında şunları söyledi:

“Öncellikle her sene heyecanla takip ettiğim ve listesinin açıklanmasını hep gün gün beklediğim F Fortune ‘40 Yaş Altı 40’da bu sene kendimi görmek beni çok duygulandırdı. Wastespresso girişimi, 2019’un Haziran ayından itibaren değerli ekip üyeleri ile birlikte agresif büyüyen bir start-up haline geldi. Bu kıymetli ödülü almamızda rol oynayan öz değerlerimize baktığımızda ise geleceğe umutla bakmak ve kendimizi daha iyisi için challenge etme ilkesine dayandığını düşünüyorum.”

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Global olmayı hedefliyorlar

Bir diğer girişimci olan Kerem Acar ise, “Dünyanın dört biryanında düzenlenen, girişimcilik ile farklı kültürlerin birleşmesine köprü olan Fortune ’40 Yaş Altı 40’ da bulunmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Wastespresso olarak 2021 itibariyle global hedeflerimizi oluşturduk ve bu süreç boyunca ürün gamımızı da genişletmeyi planlıyor ve global pazardaki yerimizi almak istiyoruz. Ek olarak çalışmamız boyunca bizlere AR-GE tarafında destek veren kıymetli BAU ailesine de teşekkür ederim” dedi