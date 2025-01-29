Van-Tahran treni gün sayıyor

İranlı Bakan Ferzane Sadık da görüşmede kara, hava ve demir yolu taşımacılığına ilişkin önemli mutabakatlar sağlandığını belirtti. Tahran-Van yolcu treni seferlerinin başlaması hususundaki mutabakatın, İran ve Türkiye'nin karşılıklı turist sayısının artırılmasına fayda sağlayacağına dikkati çeken Sadık, şunları kaydetti: "Ürün transitinin artırılması, buna paralel olarak yolcu ve turist taşımacılığının da iki ülke arasında artırılması ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayacak. İki ülkenin bölgedeki konumunu göz önünde bulundurursak bu kalkınma sadece iki ülkede değil, bölge ülkelerinin yararına olacak. İki ülke arasında transit taşımacılık alanındaki gelişme ve kalkınma bölgemizin barışına ve istikrarına da katkı verecek."