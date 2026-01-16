Varlık Fonu’nun aktif büyüklüğü 360 milyar doları aştı

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları yanıtladı. Ermut, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin alımı için 2022'de kullanılan kredilerim geri ödeme sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti. 634 milyon dolarlık borcun erken ödendiğini ve bu sayede 150 milyon doların üzerinde faiz tasarrufu sağlandığını söyledi. Ermut, söz konusu kredinin tamamının kapatılmadığını vurgulayarak, kalan kısmın mevcut ödeme planı çerçevesinde sürdürüleceğini ifade etti. Erken ödemenin finansal açıdan avantajlı olduğu için tercih edildiğini kaydetti.

HAZİNE GARANTİSİ BULUNMUYOR

TVF'nin borçlanma işlemlerine ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Ermut, 14 Mart 2025'te Hazine garantisi olmaksızın sendikasyon kredisi anlaşmasının tamamlandığını belirtti. Ermut, "Türkiye Varlık Fonu'nun gerçekleştirdiği finansman işlemlerinin hiçbirinde teminat ya da Hazine garantisi bulunmamaktadır" dedi.

VARLIK BÜYÜKLÜĞÜ 12,7 TRİLYON LİRA

TVF'nin mali performansına ilişkin bilgi veren Ermut, 2024 sonu itibarıyla Fonun toplam varlık büyüklüğünün yüzde 36 artışla 12,7 trilyon liraya ulaştığını, dolar bazında ise büyüklüğün 360 milyar dolara çıktığını ifade etti. Ermut, bu büyüklükle Türkiye Varlık Fonu'nun uluslararası sıralamalarda ilk 10 ulusal varlık fonu arasına girdiğini söyledi.

140 MİLYAR DOLARLIK TAAHHÜT

Türkiye Teknoloji Fonu bünyesindeki çalışmaların sürdüğünü ifade edem Ermut, dünyada bu türden fonların azaldığına işaret etti. Türkiye Teknoloji Fonu'nun girişim ekosistemine 140 milyon dolar üzerinde yatırım taahhüdünde bulunduğunu belirten Ermut, bu konuda Türkiye'nin genç nüfus olarak potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Hedef portföy değerini artırmak

Türkiye Varlık Fonu'nun portföyünde Turkcell, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi 34 şirket bulunuyor. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, TVF'nin stratejik yatırımlarla portföy değerini artırmayı, sermaye piyasalarını desteklemeyi ve uzun vadede ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. Ermut, "Amacımız gelecek nesillere ekonomisi güçlü bir Türkiye bırakmak" dedi. TVF'nin konsolide yükümlülükleri hakkında bilgi veren Ermut, "TVF'nin mali tabloları konsolide olarak hazırlandığından dolayı 200'e yakın bağlı ortaklıkların toplam yükümlülüklerini temsil etmektedir" dedi.











