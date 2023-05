Vatandaşları yanıltan tanıtımlar için bir ayda 7,7 milyon lira ceza kesildi

Kurulun bu ayki toplantısının ana gündem başlıklarından biri, geçen ay olduğu gibi "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık il/ilçe adı", "Et Balık Tanzim" gibi isimlerle, iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu, toplumda bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumunun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren işletmeler oldu.