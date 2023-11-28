Yabancı sermaye yatırım için yarışacak

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye’ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere 1 ay kala tavan yapacağını söyledi. Antalya’da düzenlenen 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde sorularımızı yanıtlayan Hakan Aran, şöyle konuştu: “Türkiye’ye girmek için bekleyen yabancı sermayenin yerel seçimlerden sonra değil seçimlere bir ay kala geleceğini düşünüyorum. Piyasaların rasyonelleşmesiyle yabancı sermayenin artık kuru da öngörebilmesi sayesinde yatırımcıların buradan hangi işlere para yatıracağı konusunun çok belirginleşeceği kanaatindeyim. CDS risk priminin 300’ün altına ineceğini öngörüyorum.”

ARALIKTAN SONRA FAİZ ARTIŞI DURUR

CDS risk priminin 300’ün altını görmesiyle birlikte, bankalar arasındaki rekabetin de artacağını ifade eden Hakan Aran, “Bugün örneğin finansa erişmekten şikâyet eden turizmcilerin 2024 yılında en ucuz hangi banka kredi veriyorsa ondan almaya dönük pazarlık gücü kazanacaklarını söyleyebilirim. Konjonktür böyle bir rahatlamaya işaret ediyor” şeklinde konuştu. Önümüzdeki döneme dair faiz beklentilerini de açıklayan Aran, aralık ayında 250 baz puan faiz artışı beklediklerini ve bu artıştan sonra faiz artırımına ara verileceğini öngördüklerini belirtti.

RASYONEL HAREKET EDEN AYAKTA KALACAK

Parasal sıkılaşmanın olduğu yerde, rasyonel olan yerde rasyonel hareket eden aktörlerin oyunda kalacağını söyleyen Aran, şunları kaydetti: “İşten kazandığını işine yatırmayanlar, kredi gerçek fiyatına geldiğinde mutlaka zorluk yaşayacaktır. Oyuna girmek istediğinizde, devam etmek istediğinizde bu oyuna sermaye koymanız gerekecek. Zaten onu harcamışsanız, tüketmişseniz de oyundan çıkmanız gerekecek.”

Kurda anormal artış olmaz

Döviz kurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hakan Aran, önceki dönemlerde olduğu gibi döviz kurlarında artık anormal artış beklemediklerini, enflasyona paralel bir kur artışı beklediklerini söyledi. İş dünyasının dengesini bozan asıl şeyin kurla enflasyon arasındaki makas olduğuna dikkat çeken Aran, “Enflasyon kadar artan kurun herkes için öngörülebilirliği sağlayacağını, yatırım kararlarını vermeyi kolaylaştıracağını düşünüyorum” dedi.







