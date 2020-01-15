Yabancıya ev satışı için dernekleştiler

Gayrimenkulcüler yabancılara konut satışında turizmcileri örnek aldı. Tanıtım ağını genişletmek ve devlet desteğini arkasına almak isteyen yeni nesil inşaatçılar bu amaçla Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği’ni kurdu. Bu yıl 8’incisi düzenlenen İnşaat ve Konut Konferansı’nda konuşan Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Akbal, Türkiye’nin bu yıl yabancıya 6 milyar dolarlık satış yaptığının oysa potansiyelinin çok daha büyük olduğunu söyledi.

Ömer Faruk Akbal

20 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL BİZİ BEKLİYOR

Akbal, “Yaptığımız çalışmalar en az 20 milyar dolarlık bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Ancak Türkiye’de genel algı topraklarımızı yabancıya satıyoruz şeklinde. Halbu ki ABD yabancıya her yıl 157 milyar mülk satıyor. Bu rakam İngiltere’de 40-50 milyar pound civarında. İspanya’da ise yabancıya bize yakın konut satışı yapılırken, elde ettiği gelir bizim iki katımız kadar. Bunun biran önce bizim lehimize dönmesi gerekiyor” diye konuştu.

RESMİ ONAY BEKLENİYOR

Bu rakamı yükseltmek için dernekleşme yoluna gittiklerini belirten Ömer Faruk Akbal, bu amaçla dernek kurduklarını söyledi. Akbal, başvurularını yaptıklarını yakın zamanda resmi onayı da alacaklarını ifade etti. 12 kurucu üyesi olacak derneğin, ağırlıklı yapısı da genç müteahhitlerden oluyor. Bu ekip Türkiye’nin gayrimenkul pazarını yurtdışına tanıtmak için örgütlü yapısıyla birer elçi gibi çalışacak. Var olan mevcut pazarlarda etkinlik arttırılırken bir yandan da yeni pazarlar bulmak için çeşitli çalışmalar yapılacak. Ayrıca turizm sektöründe olduğu devletle daha koordineli çalışıp, tanıtım katkısı almayı planlıyorlar.

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Faizsiz sistem destek veriyor

Eyüp Akbal

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, faizsiz finans sistemine dikkat çekerek, sektörün genel pazar içindeki payının yüzde 5’e çıktığını söyledi. Akbal, “Biz hem geliştiriciyiz hem de 1992’den beri faizsiz modelle önce araba, ardından ev satmaya başladık. Altın gününe benzeyen bu model paylaşım ekonomisi ile işliyor. Binlerce kişi bu modelle ev ve araba sahibi oluyor. Devlette bizi izliyor. Sektörümüz kendisini sürekli geliştirip yeniliyor” dedi.

Çark hızlanacak istihdam artacak

Nazmi Durbakayım

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, gayrimenkul sektörü için 2020’nin daha hareketli geçeceğini söyledi. Bu yıl 2019’dan alınan derslerin etkisiyle yapılan düzenlemelerin olumlu sonuçlarını göreceklerini ifade eden Durbakayım, “2019’da 94’lerden yüzde 68’lere kadar gerileyen inşaat sektörüne güven endeksi tekrar yükselme eğiliminde. 2020’de çarklar yeniden dönüyor. 2.2 milyon istihdam sayısını aşarak bu yıl bu sayıyı 2.5 milyona çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.