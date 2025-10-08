Yapay zeka KOBi’lerin yeni ustası

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, üretimden muhasebeye kadar her alanda yapay zekâyı kullanarak verimlilik ve rekabet gücünü arttırıyor. Türkiye’de KOBİ’lerin yüzde 28’i artık süreçlerinde yapay zekâ desteğiyle çalışıyor.
Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), dijital dönüşümde yeni bir eşiği aşıyor. Son iki yılda üretimden muhasebeye, müşteri hizmetlerinden pazarlamaya kadar birçok alanda yapay zekâ (YZ) tabanlı sistemleri kullanmaya başlayan KOBİ’ler, hem verimliliklerini arttırıyor hem de küresel rekabette söz sahibi olmaya başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2025 itibarıyla KOBİ’lerin yaklaşık %28’i iş süreçlerinde bir şekilde yapay zekâ desteği kullanıyor. Bu oran 2020’de %7 seviyesindeydi. Dijital dönüşüm yatırımları, özellikle üretim, e-ticaret ve müşteri yönetimi alanlarında yoğunlaşıyor.
VERİYLE ÇALIŞAN YENİ USTALAR: ALGORİTMALAR
Artık bir üretim bandında yalnız işçiler değil, algoritmalar da görev yapıyor. Tekstil, gıda işleme ve metal sanayi gibi sektörlerde faaliyet gösteren birçok KOBİ, üretim hatlarındaki arızaları önceden tespit, stok yönetimini optimize etmek ve enerji maliyetlerini düşürmek için yapay zekâ tabanlı yazılımlar kullanıyor.
Yapay zekâ yalnız üretim hattında değil, ofislerde de iş yapış biçimini değiştiriyor. Chatbot destekli müşteri hizmetleri, dijital asistanlarla raporlama süreçleri ve otomatik muhasebe çözümleri artık küçük işletmelerde dahi yaygın. Fintek şirketlerinin geliştirdiği YZ destekli muhasebe sistemleri, KOBİ’lerin binlerce fatura ve makbuzu saniyelerde işleyebilmesine imkân tanıyor.
HIZLA YAYGINLAŞIYOR
Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB, KOBİ’lerin dijital dönüşüm sürecini desteklemek için 2025 yılında 'Dijital KOBİ Programı'nı başlattı. Program kapsamında işletmelere; bulut tabanlı veri altyapısı, yapay zekâ eğitimi ve dijital danışmanlık hizmetleri için 1 milyon TL’ye kadar destek verilmekte. Uzmanlara göre, bu adımlar üretim kültüründe zihniyet değişimi. Yapay zekâ, yalnız verimliliği arttırmıyor, karar alma süreçlerinde de KOBİ’lere yol gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayımladığı 2025 Dijital Ekonomi Raporu'na göre, YZ tabanlı sistemlere yatırım yapan KOBİ’lerin üretkenlik oranı ortalama %22 arttı.
Standart hale gelecek
- Uzmanlar, önümüzdeki beş yıl içinde yapay zekânın KOBİ’ler arasında standart bir araç haline geleceğini öngörüyor. Artık bir işletmenin büyümesi sadece üretim kapasitesiyle değil, veri okuryazarlığı ve dijital becerileriyle ölçülüyor. Türkiye’nin ihracat hedefleri doğrultusunda yapay zekâ destekli üretim, lojistik ve satış süreçlerinin yaygınlaşması bekleniyor. Yapay zekâ artık yalnızca teknoloji devlerinin değil, küçük atölyelerin de iş ortağı. Türkiye’deki KOBİ’ler için bu dönüşüm, bir maliyet değil, bir rekabet avantajı anlamına geliyor.