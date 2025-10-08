Yapay zeka KOBi’lerin yeni ustası

Uzmanlar, önümüzdeki beş yıl içinde yapay zekânın KOBİ’ler arasında standart bir araç haline geleceğini öngörüyor. Artık bir işletmenin büyümesi sadece üretim kapasitesiyle değil, veri okuryazarlığı ve dijital becerileriyle ölçülüyor. Türkiye’nin ihracat hedefleri doğrultusunda yapay zekâ destekli üretim, lojistik ve satış süreçlerinin yaygınlaşması bekleniyor. Yapay zekâ artık yalnızca teknoloji devlerinin değil, küçük atölyelerin de iş ortağı. Türkiye’deki KOBİ’ler için bu dönüşüm, bir maliyet değil, bir rekabet avantajı anlamına geliyor.