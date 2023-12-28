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Ekonomi

Yasa dışı sanal bahisle mücadeleye destek: Vergi oranları indirildi

Yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında yeni bir adım daha atıldı. Yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında, şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranları indirildi. Dağıtılabilir ikramiye oranı yüzde 83'ten yüzde 93'e çıkarıldı

10:23 - 28/12/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve buna ilişkin ek karar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yasa dışı sanal bahisle mücadelesinin desteklenmesi amacıyla şans oyunları vergi oranları spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.


Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan "7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile dağıtılabilir ikramiye oranı da yüzde 83'ten yüzde 93'e yükseltildi.






#Cumhurbaşkanı kararı
#ikramiye
#Resmi Gazete
#şans oyunları
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