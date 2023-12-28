Yasa dışı sanal bahisle mücadeleye destek: Vergi oranları indirildi

2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret belli oldu. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tespit komisyonunun yaptığı toplantısı sonrası 2024 yılı asgari ücreti açıklandı. Milyonların merakla beklediği asgari ücret yüzde 49.1 artışla 11 bin 402 liradan net 17 bin 2 liraya yükseldi. Peki yeni asgari ücretle hangi kalemlerde değişiklik yaşanacak? Kıdem tazminatı, staj ücreti, evde bakım, engelli, stajyer maaşları, borçlanma tutarları değişecek mi? Detaylar haberimizde....