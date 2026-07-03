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Yatırım yapan kazanacak

Yatırım yapan kazanacak

Burak Karaca
04:003/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
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KOBİ'lerin üretim ve yatırım kapasitesini artırmaya yönelik destekler genişliyor. KOSGEB, Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda finansman üst limitini 30 milyon liraya çıkarırken, bugüne kadar 3 bin 395 işletmeye 54,7 milyar liralık finansmana erişim sağlandı.

Üretim gücünü artırmak isteyen KOBİ'ler için destekler büyüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci başvuru döneminde finansman üst limiti 30 milyon liraya yükseltildi. Program kapsamında işletmelere 36 ay vadeli kredi, 20 puana kadar finansman desteği ve kefalet imkânı sunuluyor. Savunma, uzay ve havacılık alanındaki projeler 30 milyon liraya kadar desteklenirken, diğer sektörlerde üst limit 20 milyon lira olarak uygulanıyor.

54,7 MİLYAR LİRALIK KAYNAK SAĞLANDI

2025 yılında uygulamaya alınan program kapsamında bugüne kadar 3 bin 395 KOBİ'ye toplam 54,7 milyar liralık finansmana erişim sağlandı. Program; makine ve teçhizat yatırımlarından yazılım giderlerine, nitelikli personel istihdamından eğitim, danışmanlık, test ve analiz harcamalarına kadar geniş bir yatırım alanını kapsıyor. Böylece işletmelerin üretim kapasitesini artırması, verimliliğini yükseltmesi ve kurumsal yapısını güçlendirmesi amaçlanıyor.

REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Türkiye'de işletmelerin yaklaşık yüzde 99,7'sini oluşturan KOBİ'ler, istihdamın yaklaşık yüzde 70'ini, ihracatın ise yaklaşık yüzde 35'ini gerçekleştiriyor. Bu nedenle yatırım iştahının korunması, hem sanayi üretimi hem de ihracat performansı açısından kritik önem taşıyor. Yeni destek modelinde dijital dönüşüm, otomasyon, enerji verimliliği ve yüksek katma değerli üretim yatırımları öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

HEDEF ÜRETİMİ VE İHRACATI BÜYÜTMEK

  • Ekonomi yönetimi, kamu desteklerini tüketim yerine üretim odaklı yatırımlara yönlendirerek KOBİ'lerin ölçek büyütmesini ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Büyük işletmelerin tedarik zincirine entegre olan KOBİ'lerin teknoloji yatırımlarıyla daha yüksek katma değer üretmesi beklenirken, yeni destek paketlerinin sanayide verimlilik artışını da hızlandıracağı değerlendiriliyor. Uzmanlar ise yüksek finansman maliyetlerine rağmen üretim ve teknoloji yatırımlarını sürdüren işletmelerin önümüzdeki dönemde iç ve dış pazarlarda önemli rekabet avantajı elde edeceğine dikkat çekiyor.


#KOBİ
#Yatırım
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