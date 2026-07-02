Tarla ile market arasındaki fark yüzde 379'a ulaştı: Rekor elma, çilek ve havuçta

Üreticide en çok fiyat artışının yüzde 112,5 ile kabakta görüldüğünün, bunu yüzde 50 ile havucun, yüzde 47,4 ile patlıcanın, yüzde 33,4 ile sivri biberin ve yüzde 28,1 ile patatesin takip ettiğinin altını çizen Bayraktar, üreticideki fiyat değişimlerini şöyle değerlendirdi:





"Seralarda, sezon bitmek üzere. Kabak, patlıcan, sivri biber ve salatalık genel olarak söküldü, bu da arzı düşürerek fiyatların artmasına sebep oldu. Domateste ise sera sezonunun sonuna gelinse de Antalya, Mersin ve Balıkesir'in yayla kesimlerinde domates hasadının başlamasıyla arz arttı, bu da fiyatların düşmesine neden oldu. Hasat miktarındaki artışa bağlı olarak karpuz arzının yükselmesi, limonda talepteki azalma üretici fiyatlarının düşmesine sebep oldu. Yazlık patateste ilkbahar yağışlarının uzun sürmesi, üründe bozulmalara neden oldu, arz azaldı. Bu durum patates fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Havuçta turizm sezonuna bağlı olarak talep artışı olduğundan fiyatlar yükseldi."







