Tarla ile market arasındaki fark yüzde 379'a ulaştı: Rekor elma, çilek ve havuçta

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayında üretici market fiyatlarındaki farklılıklarla, girdi maliyetlerinde yaşanan değişimleri değerlendirdi. Bayraktar, 'Haziranda, markette 38 ürünün 21'inde fiyat artışı, 17'sinde fiyat düşüşü görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 81 ile çilek oldu, bu üründeki fiyat artışını yüzde 52,2 ile havuç, yüzde 32,8 ile kabak, yüzde 32,5 ile kuru soğan ve yüzde 24,7 ile patates takip etti' dedi.
Bayraktar, haziran ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişime ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Geçen ay üretici ile market arasındaki fiyat farkının, en fazla yüzde 379,3 ile elmada görüldüğünü belirten Bayraktar, bu ürünü yüzde 284,2 ile havucun, yüzde 283,5 ile çileğin, yüzde 251,3 ile yeşil fasulyenin ve yüzde 246,9 ile kirazın takip ettiğini belirtti.
Bayraktar, elmanın 4,8, havuç ve çileğin 3,8, yeşil fasulyenin ise 3,5 kat fazlaya satıldığına işaret ederek, üreticide 18 lira 75 kuruş olan elmanın markette 89 lira 87 kuruşa, 22 lira 50 kuruş olan havucun 86 lira 45 kuruşa, 43 lira olan çileğin 164 lira 91 kuruşa, 46 lira 25 kuruş olan yeşil fasulyenin 162 lira 45 kuruşa ve 57 lira 50 kuruş olan kirazın 199 lira 48 kuruşa satıldığını aktardı.
Marketteki fiyat gelişmelerine dikkati çeken Bayraktar, "Haziranda, markette 38 ürünün 21'inde fiyat artışı, 17'sinde fiyat düşüşü görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 81 ile çilek oldu, bu üründeki fiyat artışını yüzde 52,2 ile havuç, yüzde 32,8 ile kabak, yüzde 32,5 ile kuru soğan ve yüzde 24,7 ile patates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 37,8 ile domates oldu. Domatesteki fiyat düşüşünü yüzde 22,3 ile karpuz, yüzde 17,1 ile nohut, yüzde 13,3 ile kuru üzüm ve yüzde 10,5 ile yumurta izledi." ifadelerini kullandı.
Üreticide 9 üründe fiyat değişmedi
Bayraktar, geçen ay üreticide ise 30 ürünün 12'sinde fiyat artışı, 9'unda fiyat düşüşü görüldüğünü, 9 üründe ise değişim olmadığını vurguladı. Üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 54,8 ile karpuzda oluştuğuna değinen Bayraktar, bu ürünü yüzde 43,3 ile domatesin, yüzde 30,4 ile limonun, yüzde 25,4 ile yeşil fasulyenin ve yüzde 15,7 ile maydanozun izlediğini kaydetti.
Üreticide en çok fiyat artışının yüzde 112,5 ile kabakta görüldüğünün, bunu yüzde 50 ile havucun, yüzde 47,4 ile patlıcanın, yüzde 33,4 ile sivri biberin ve yüzde 28,1 ile patatesin takip ettiğinin altını çizen Bayraktar, üreticideki fiyat değişimlerini şöyle değerlendirdi:
"Seralarda, sezon bitmek üzere. Kabak, patlıcan, sivri biber ve salatalık genel olarak söküldü, bu da arzı düşürerek fiyatların artmasına sebep oldu. Domateste ise sera sezonunun sonuna gelinse de Antalya, Mersin ve Balıkesir'in yayla kesimlerinde domates hasadının başlamasıyla arz arttı, bu da fiyatların düşmesine neden oldu. Hasat miktarındaki artışa bağlı olarak karpuz arzının yükselmesi, limonda talepteki azalma üretici fiyatlarının düşmesine sebep oldu. Yazlık patateste ilkbahar yağışlarının uzun sürmesi, üründe bozulmalara neden oldu, arz azaldı. Bu durum patates fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Havuçta turizm sezonuna bağlı olarak talep artışı olduğundan fiyatlar yükseldi."
Bayraktar, girdi fiyatlarındaki değişimlere de işaret ederek, gübre, besi ve süt yemi, elektrik ve tarım ilaçlarında fiyatın arttığını, mazotta ise aylık olarak haziranda azalış görüldüğünü kaydetti.