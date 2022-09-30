Yayla Argo Gıda geleceğin yeni lezzetleriyle Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen iş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, “Yeni Küresel Düzeni Tasarlamak: Birlikte İyileştirme, Değişim ve Dijitalleşme” teması altında yeni ve sürdürülebilir bir sisteme geçiş için aşılması gereken engeller konuşulacak. Tema kapsamında üretim, tarım ve enerji gibi her alanda insancıl ve doğa dostu sistemler geliştirmek üzere çözüm önerileri ve bu hedefler doğrultusunda atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Uludağ Ekonomi Zirvesinde; Dünyadan ve Türkiye’den birbirinden değerli konuşmacıları ve iş insanları buluşacak.

Dünya kalite standartlarında sıfır atık misyonu ile üretim yapılan tesislerde; Klasik bakliyattan Haşlanmış Ürünlere, Yemek Hazır’dan Salata Hazır’a kadar çeşit çeşit ürünler üretiliyor. Tarladan Çatala kadar süren hizmet zincirde bıraktığı Karbon Ayakizini de kendi kategorisinde ilk raporlayan Yayla Agro Gıda; 2050 yılına kadar karbon nötr şirket olma hedefi ile tüm üretim süreçlerini düzenliyor.

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Yayla Agro Gıda Türkiye’nin dört bir yanında tarladan sofralara ulaştırdığı geniş ürün yelpazesini, “yeni geleceğin yeni lezzetleri” mottosu ile UEZ 2022’de iş ve ekonomi dünyasının fikir liderleri ile buluşturuyor. Klasik pirinç ve bakliyat ürünlerinin yanı sıra geleneksel ürünleri, katma değeri yüksek ürünlere dönüştüren Yayla Agro Gıda, Pişir Ye, Isıt Ye, Aç Ye ve Aç Kulan kategorileri altında ürettiği çeşit çeşit ürünlerini Zirve boyunca, standında konuklarını ikram edecek.

Yayla Agro Gıda Yemek Hazır Serisine yeni eklediği Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden Sebzeli Tavuk Sote, Tavuklu Pirinç Pilavı, Etli Özbek Pilavı, Zeytinyağlı Börülce Yemeği, Zeytinyağlı Mercimek Yemeği ve Yeni Salata Hazır Serisini de konuklarına tanıtacak. Yeni ürün ailesinin lansmanı ile birlikte Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde birbirinden değerli konuşmacıları, iş insanları, uzman ekonomistler ve fikir önderleri ile aynı sofrada bir araya gelerek geleceğin sağlıklı nesillerine katkısız koruyucusuz beslenme çözümleri üzerine fikir alışverişinde bulunacak.

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Ankara ve Mersin’de yer alan fabrikalarında 25 yıldır üretim yapan Yayla Agro Gıda; Niğde 5. Organize Sanayi Bölgesinde de 127.000m2 üzerine yeni fabrikasını açmak üzere çalışmalarına başladı. Birinci fazda 40.000m2 alan üzerine tesis kurmayı planlayan şirket aynı tesiste fonksiyonel gıda ile birlikte katma değerli ürün ailesini büyütecek. Tüm tesislerinde değişen tüketici ve tüketim alışkanlıklara uygun geleceğin geleneksel lezzetlerini üretmeye ve geliştirmeye devam edecek olan firma daha sağlıklı bir dünya ve nesil için var gücü ile çalışmaya devam edecek.