Yeni asgari ücret sonrası gözler özel sektörde: Yüzde 30 ara zam planlanıyor

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ABD’li danışmanlık kuruluşu Endeavor’un Türkiye şubesi ile Türk danışmanlık şirketi Melon’ın Sahibinden.com, Blutv, PayTR, Farmazon, Meditopia gibi 50’den fazla şirkette yaptığı araştırmaya göre; asgari ücret artışı ve sene başı zamların bir kısmının da seçim ertesine bırakılmasıyla şirketlerin neredeyse tamamı temmuz ayı için ek zammı bütçelerine koydu.
2023 sene başı maaş zammı, yönetici seviye rollerde uzman rollere kıyasla ortalama yüzde 5 ile yüzde 10 oranında daha az gerçekleşti.
Düşük maaşları enflasyona karşı koruma refleksi, uzman seviye rollerdeki maaş artışının yönetici seviye rollere göre daha yüksekte kalmasına neden oldu.