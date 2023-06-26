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Ekonomi

Yeni asgari ücret sonrası gözler özel sektörde: Yüzde 30 ara zam planlanıyor

Asgari ücrete yüzde 34 zam yapılmasının ardından, özel sektörde de beklenen zam oranı belli oldu. Ara dönem zammı, uzman ve yazılımcı rollerinde ortalama yüzde 25, yönetici rollerinde medyanda yüzde 20 ve tüm rollerde üst çeyrekte ortalama yüzde 30 olarak planlanıyor.

12:35 . 26/06/2023 Monday
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

ABD’li danışmanlık kuruluşu Endeavor’un Türkiye şubesi ile Türk danışmanlık şirketi Melon’ın Sahibinden.com, Blutv, PayTR, Farmazon, Meditopia gibi 50’den fazla şirkette yaptığı araştırmaya göre; asgari ücret artışı ve sene başı zamların bir kısmının da seçim ertesine bırakılmasıyla şirketlerin neredeyse tamamı temmuz ayı için ek zammı bütçelerine koydu.


Araştırmaya katılan şirketlere göre yıl ortası ara dönem zammı, uzman ve yazılımcı rollerinde ortalama yüzde 25, yönetici rollerinde medyanda yüzde 20 ve tüm rollerde üst çeyrekte ortalama yüzde 30 olarak planlanıyor.

2023 sene başı maaş zammı, yönetici seviye rollerde uzman rollere kıyasla ortalama yüzde 5 ile yüzde 10 oranında daha az gerçekleşti.


Düşük maaşları enflasyona karşı koruma refleksi, uzman seviye rollerdeki maaş artışının yönetici seviye rollere göre daha yüksekte kalmasına neden oldu.




#Maaş zammı
#Özel sektör maaş zam
#Asgari ücret
#Zam
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