Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşmişti.

2026 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi

Yeniden değerleme oranı ile bazı vergi ve harçlar güncellenirken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da yenilendi.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı.

Yayımlanan tebliğle 2026 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. Buna göre 2026'da uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 158 bin liradan 190 bin liraya, ikinci dilimi 330 bin liradan 400 bin liraya, üçüncü dilimi 800 bin liradan 1 milyon liraya, dördüncü dilim ise 4 milyon 300 bin liradan 5 milyon 300 bin liraya çıkarıldı.

Ücret geliri elde edenlerde ise 1 milyon 200 bin lira olan üçüncü dilim 1 milyon 500 bin lira olarak uygulanacak. İlk gelir dilimi 190 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek.

Ayrıca, günlük 240 lira olan yemek parası istisna tutarı 300 liraya, 126 lira olan yol parası istisna tutarı da 158 liraya çıktı.

İstisna ve indirim tutarları yeniden değerleme oranında artırıldı

Gelir vergisinde kazanç unsurları itibarıyla düzenlenmiş çok sayıda mükellefin faydalandığı istisna ve indirim tutarları da yeniden değerleme oranında artırıldı.

Kira gelirlerindeki 47 bin lira olan istisna tutarı 58 bin liraya, değer artış kazançlarındaki 120 bin lira istisna tutarı 150 bin liraya, arızi kazançlardaki 280 bin lira istisna tutarı 350 bin liraya, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 22 bin liraya çıktı.

Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirim konusu yapılabilecek tutarlar da arttı. Binek otomobiller için gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedeli 37 bin liradan 46 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı da 2 milyon 100 bin liradan 2 milyon 600 bin liraya yükseltildi.

Engellilerin yararlandığı vergi indirimleri artırıldı

Engelli vatandaşların yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırıldı. Gelir Vergisi Kanunu'na göre ücret geliri ve serbest meslek kazancı elde eden engelli vatandaşların gelirlerinin bir kısmı, engellilik indirimi yoluyla vergi dışı bırakıldı.

Engellilik derecesine göre aylık 2 bin 400, 5 bin 700 ve 9 bin 900 lira olan indirim tutarları, sırasıyla 3 bin, 7 bin ve 12 bin liraya çıkarıldı.

Ayrıca 2025 yılında 2 milyon 290 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2026'dan itibaren 2 milyon 873 bin 900 liraya yükseltildi.

Veraset, intikal ve esnaf vergileri istisna tutarları

Yapılan düzenlemelerle vergiden muaf esnaflığın kapsamı genişletilmiş ve evlerde imal ettiği ürünleri internet ve benzeri platformlarda satanlar da muafiyet kapsamına alınmıştı.

Muafiyet limiti olan 1 milyon 580 bin lira, yeniden değerleme oranında artırılarak 1 milyon 900 bin liraya çıkarıldı.

Basit usule tabi olma şartları arasında yer alan yıllık kira tutarları ile yıllık alım, satım ve iş hasılatı gibi bazı had ve tutarlar da güncellendi.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden beyannamelerini zamanında veren ve vergilerini ödeyen uyumlu mükellefler 5 puanlık vergi indiriminden faydalanırken, vergi indirimi yapılabilecek tutarın üst limiti de yeniden değerleme oranında artırılarak 9,9 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarıldı.

Veraset ve İntikal Vergisi'nde istisna tutarları arttı ve vergi tarifesi güncellendi. Veraset yoluyla intikallerde eş ve çocuklar için uygulanan istisna tutarı 2 milyon 907 bin 136 liraya, ivazsız intikaller ve ikramiyelere uygulanan istisna tutarı 66 bin 935 lira oldu.

MTV, pasaport, ehliyet ve cep telefonu vergileri

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefiyle uyumlu olacak şekilde yüzde 18,95 artırıldı. Pasaport ve ehliyet harçları da arttı. 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 4 bin 103 lira, 3 yıl süreliler için 9 bin 516 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 13 bin 410,40 lira olacak.

2026'da A sınıfı sürücü belgesi harcı 2 bin 239,9 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 6 bin 754,60 lira olarak uygulanacak.

Yolcu beraberinde getirilen telefonlara ilişkin harç 54 bin 258 lira oldu.

Maktu damga vergisi tutarları da yüzde 18,95 oranında artırıldı. Ayrıca, 2026 yılında tutulacak defterler için uygulanacak defter tutma hadleri de yeniden belirlendi.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da güncellendi. Fatura ve fiş vermeme cezası, ilk tespit için 17 bin liraya çıktı.

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu özel iletişim vergisi tutarı da 700 lira olarak belirlendi.

1 Ocak'tan itibaren konutlar ile iş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları yeniden tespit edildi.

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkacak yolculardan tahsil edilen harç tutarı 1250 lira olarak yeniden belirlendi.

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel tebliğleri de yayımlandı.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV artışı sınırlandırıldı

Bu yılın temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE'ye göre yapılması gereken ve yüzde 10'un üzerinde olması beklenen ÖTV güncellemesi yerine, akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve alkollü içeceklerde ise yüzde 7,95 ÖTV artışı gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ile sigara ve alkollü içeceklerin maktu vergi tutarları ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

ÖTV Kanunu'na göre her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, karar ile ÖTV Kanunu gereği söz konusu ürünler için 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde Yİ-ÜFE'ye göre yapılması gereken ve yüzde 10'un üzerinde olması beklenen ÖTV güncellemesi yerine akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve alkollü içeceklerde ise yüzde 7,95 ÖTV artışı yapılarak fiyat artışı etkisi sınırlandırıldı.

Ayrıca, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında da söz konusu ürünlerdeki ÖTV artış tutarı yüzde 7,84 üzerinden hesaplanırken, söz konusu bu kararın hem bütçe hedefine hem de enflasyon hedefine uygun olduğu görüldü.

Düzenleme öncesinde benzinde 13,86 lira, motorinde 12,99 lira, LPG'de 10,64 lira, sigaralarda 1 pakette 55,5 lira, biralarda 11,57 lira, şaraplarda 56,87 lira, bazı yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 17,78 lira, rakılarda ise her litreye düşen alkol derecesi başına 15,8 lira ÖTV uygulanmaktaydı.

Motorin ve benzinde maktu ÖTV'sinde artış

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 arttı, benzinde 1,16 TL, motorinde 1,08 TL artış oldu.

Cumhurbaşkanı Kararına göre, benzinde 14,82 lira, motorinde 13,9 lira, LPG'de 11,38 lira, sigaralarda 1 pakette 56,78 lira, biralarda 12,49 lira, şaraplarda 61,39 lira, bazı yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 19,19 lira, rakılarda ise her litreye düşen alkol derecesi başına 17,06 lira ÖTV tutarı belirlendi.

Böylece, kararla maliye politikası ile para politikasına güçlü bir destek verilerek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunuldu, Orta Vadeli Programda öngörülen enflasyonun altında artış gerçekleştirilmesi için adım atıldı.







