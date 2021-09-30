Ekonomi Cep telefonu satışında önemli gelişme KDV oranı yüzde 1e indi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cep telefonu satışında önemli gelişme: KDV oranı yüzde 1'e indi

Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Türk Standartları Enstitüsü kullanılmış cep telefonlarının ekonomiye kazandırılması ve güvenli bir şekilde kullanılması amacıyla; sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulması için ’İş Yerleri - Cep Telefonu (ikinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar’ standardını yayımlamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1’e indirildi
Foto/arşiv

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına dair karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye ek yapıldı.

Söz konusu listeye "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez) eklendiği belirtildi.

Karar yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

BAKANLIK İLK YETKİLERİN VERİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ticaret Bakanlığı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması için "yenileme merkezi" olarak ilk yetkilerin verildiğini açıklamıştı.

Kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, anılan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapmasının sağlanması olarak belirlenmişti.

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