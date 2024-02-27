Yerli Fintek Şirketi Dgpays Avrupa'dan önemli kuruluşlardan büyük yatırım aldı

Büyük iş birliği; Dgpays kurucusu ve CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner’in katılımlarıyla 27 Şubat’ta Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle kamuoyu ile paylaşıldı.

2017 yılında kurulan Dgpays, bugün 600 kişiyi aşan BT / Ar-Ge ekipleri tarafından Türkiye’de geliştirilen ürün ve hizmetleri ile kısa sürede bölgenin en büyük teknoloji sağlayıcısı haline geldi. Ülkemizde finansal teknolojiler sektöründe çok güçlü bir konumda bulunan ve hem finans hem de finans dışı sektörlerden 50’yi aşkın kuruma teknoloji sağlayan Dgpays, 2022 yılında yurt dışında da faaliyetlerini başlattı ve kısa sürede uluslararası alanda önemli oyunculardan biri oldu. Şirket ilk yatırım turunu da 2021 yılının sonunda tamamlamıştı.

"Türkiye’nin yüksek potansiyeline inancı ve artan yatırım iştahını gösteriyor"

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dgpays CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu şunları kaydetti:

“Henüz çok genç bir şirket olarak Dgpays ile geçtiğimiz 7 yıl içinde hızla büyüyerek önde gelen bir teknoloji şirketi haline geldik. Son 2 yıl içinde yatırım değerlememizi katlayarak yabancı yatırımları ülkemize getirmeye ve şirketimizin değerini daha da yukarı taşımaya devam ediyoruz. Son olarak aldığımız yatırımlarla şirket değerimiz 600 milyon doların üzerine geldi. Türkiye ve yurt dışında güçlü büyümemizi sürdürerek fintek sektöründe globalde kritik bir oyuncu olma hedefimizle çalışmaya devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da Türkiye’nin büyüyen ekonomisine ve stratejik konumuna vurgu yaparak, "Ülkemizdeki erken aşama teknoloji yatırımlarında 2023 yılında toplam 325 işlem gerçekleşirken 33 yatırım turu ile fintek sektörü en çok işlem gerçekleşen dikeylerden biri oldu. Ülkemizin teknoloji ekosisteminin en önemli güç kaynağı yetenekli girişimcileri ve nitelikli çalışanlarıdır. Sektörün önemli oyuncularından biri olan Dgpays’in aldığı bu uluslararası yatırım, ülkemizin potansiyeline olan inancı ve ülkemize yönelik artan yatırımcı ilgisini de göstermektedir. Yatırım Ofisi olarak en büyük hedeflerimizden biri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke ekonomimize katkı sunmak üzere uluslararası doğrudan yatırımların artırılması ve ülkemizin yatırım ortamının geliştirilmesidir.” ifadelerini kullandı.

Dgpays’e ikinci yatırımını gerçekleştiren EBRD’nin Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye finansal teknolojiler sektöründe dünya çapında rekabet edebilecek güce sahip, inovatif şirketleri bulunan önemli bir ülke. Dgpays de bu sektördeki en büyük aktörlerden biri. Daha önce 2021’de yine yatırım yaptığımız Dgpays’e ve Türkiye ekonomisinin potansiyeline olan güvenimizle 2024 yılında Dgpays’e yeniden yatırım gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz.”