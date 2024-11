Yeryüzü Doktorları’ndan Bir Bağış Bir Bakış

Yıllardır farklı coğrafyalarda katarakt ameliyatları gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları Derneği, 2021 yılında da Ramazan Said’in yeniden dünyaya görmesine vesile olmuştu. 21 yıl boyunca katarakt hastalığıyla mücadele eden ve görme yetisini kaybetme noktasına gelen 56 yaşındaki Ramadan Said, her işinde yardım alarak 9 çocuğuyla birlikte yaşamını sürdürmeye çalışırken Tanzanya’da gerçekleştirdiğimiz katarakt ameliyatları sayesinde sağlığına kavuştu. Yıllar sonra yeniden görmeye başlayan ve yaşamını mutlu bir şekilde sürdüren Said, hayatına dokunulan binlerce insandan biri oldu. Yeryüzü Doktorları, sağlık desteğinin yanı sıra hastalığa dikkat çekmek için farkındalık çalışmaları yapıyor ve bu kapsamda fotoğraf sergisi gerçekleştiriyor. Ayrıca ‘Bir Bağış Bir Bakış’ kampanyasına Yeryüzü Doktorları’nın web sitesi üzerinden bağış yapılabiliyor. Dernek düzenlediği kampanyalar ve aldığı bağışlarla çalışmalarını büyüterek devam ettirmeyi hedefliyor.