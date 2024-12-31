Yılbaşı gelmeden zammı dayadılar: ‘Asgari’ fırsatçılarına ağır cezalar getirilsin

2025 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı ve tutar net 22 bin 104 liraya yükseltildi. Geçtiğimiz günlerde belirlenen yeni asgari ücret, daha vatandaşın cebine girmeden birçok ürüne ufak ufak zam yapılmaya başlandı. Hemen her gün, 50 kuruş veya 1 gibi ufak meblağlarda yapılan artışlara, yeni yıl zamları da eklenecek. Bir asgari ücretli ocak maaşını, şubat ayında alacak ama şu anda neredeyse tüm ürünleri zamlı fiyatlardan satın almak zorunda kalıyor. Tüketici dernekleri, bu fırsatçılığa karşı göz yumulmaması gerektiğini belirtiyor.

Mahmut Şahin

STOKÇULUK PİYASADA HALA BÜYÜK SORUN

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, piyasada bir panik ortamının oluştuğunu ve bunun da fiyatları artırdığını söyledi. Şahin, "Üç aydır asgari ücret için görüşme yapılıyor. Piyasa haliyle gerildi ve panikledi. Zaten piyasa oynak ve suistimale açık. Bir ara 45 bin liralar konuşuldu. Evet olmadı ama söylenti bile fahiş zamların yapılmasına neden oldu. Bu görüşmelerin gizli yapılması gerekiyor. Gündeme gelmesi yanlış. Piyasa kendini garantiye alıyor ve rakamları yukarı çekiyor. Bu konuyla ilgili son dönemde bize de çok şikayet geldi. Vatandaşın bu zamlar karşısında gerçekten işi zor" diye konuştu.

Şahin, zamların başka bir sebebinin de stokçuluk ve manipülasyon olduğunu vurguladı. Mahmut Şahin, şu bilgileri verdi: "Kesinlikle manipülasyon yasası çıkmalı. Yetkililer, vatandaş bu yasanın çıkmasını bekliyor. Devlet hemen harekete geçmeli. Birçok üründe stok yapılıyor ama cezası yok. Olsa da cezalar caydırıcı değil. Adam elindeki ürünü saklıyor, piyasayı manipüle ediyor ama yanına kar kalıyor. Soğan, patates, domates gibi ürünlerin fiyatları bu yüzden fırlıyor. Bunun önüne geçilirse, fiyatlar da düşecektir. Piyasadaki söz konusu stokçular, milyon dolarlık vurgun yapıyorlar."

Fırsatçıların zaman kaybetmediğini belirten Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bu konuda birçok şikayet aldıklarını kaydetti.

Aydın Ağaoğlu

TÜKETİCİ ETİKETE DİKKAT ETMELİ

Ağaoğlu, tüketicileri şöyle uyardı: "İşletmeler yedikleri cezaları kapatmak için de yine ürünlere zam yapıyor. Ürünlerin üzerine tavsiye edilen satış fiyatının eklenmesi lazım. Tüketiciler, etiketleri de kontrol etmeli. Fiyat son günlerde değiştiyse fotoğrafını çekip Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderebilir. İnternet kullanmayanlar ise ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayabilir."

Bakanlık 10 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı'nın uyarılarına ve yaptırımlarına rağmen fırsatçılar, birçok üründe fiyatları büyük oranda artırdı. En fazla fiyat artışı gıda ürünleri ve kişisel bakım ürünlerinde gözlendi. Gıda başta olmak üzere birçok sektörde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için yoğun mesai harcanıyor. Ticaret Bakanlığı, denetimlerde "fahiş fiyat" uygulayan işletmelere, 3 günde 10 milyon 19 bin 801 lira idari para cezası uyguladı.







