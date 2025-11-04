Yıllık enflasyon yüzde 32.87

TÜİK’in verilerine göre Üretici Fiyat Endeksi, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi. 2026'da yeniden değerleme oranının da aynı seviyede olması beklenirken cezalar ve değerli kağıt bedelleri de artacak. En düşük radar cezası 2 bin 167 liradan 2 bin 719 liraya, telefon IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 liradan 57 bin 290 liraya, yurt dışı çıkış harcı 1.000 liradan 1.254 liraya, araç muayene ücreti 2 bin 620 liradan 3.288 liraya, B sınıfı ehliyet harcı 5 bin 678 liradan 7 bin 129 liraya, 3 yıldan fazla pasaport harcı 14 bin 146 liraya çıkacak.