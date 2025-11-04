Eylülde beklentileri aşarak düşüş serisini bozan enflasyon, ekimde beklentilere paralel geldi. Geçen ay tüketici fiyatları yüzde 2,55 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,87’ye geriledi. Ürün sepetinde en büyük ağırlığa sahip gıda fiyatlarının yüzde 3,41 artması dikkat çekti. Aylık en yüksek artış ise yüzde 12,43 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.
Enflasyon, ekimde beklentinin biraz altında geldi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,63 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27 olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 37,15, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,49 arttı.
TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,63, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,87 arttı. Bu oran, son 47 ayın en düşük yıllık enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de yüzde 21,31 olarak kayıtlara geçmişti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nde beklenti TÜFE'nin yüzde 2,69 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 33,05'e ineceği yönündeydi.
GIDA YİNE YÜKSEK GELDİ: %3,41
Enflasyon sepetinde en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubu olan gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,41 artış, ulaştırmada %1,07 artış ve konutta %2,66 artış oldu. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,83, ulaştırmada %0,16 ve konutta %0,45 oldu. Yıllık enflasyon gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde %34,87, ulaştırmada %27,33 ve konutta ise %50,96 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,44, ulaştırmada %4,34 ve konutta %7,75 oldu.
KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 37 YENİDEN DEĞERLEME YÜZDE 25
Yİ-ÜFE'de Aralık 2024'e göre yüzde 25,67, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 27 artış oldu. Böylece, TÜFE yıllık bazda son 47 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 37,15 olarak belirlendi. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi.
HEDEFE UYGUN PATİKAYI KORUYORUZ
- Enflasyon verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 2,55 oranında gerçekleşirken gıda fiyatlarında don ve kuraklığa bağlı olumsuz etkiler hız kesti. Enerji fiyatlarındaki ılımlı seyir devam ediyor. Ekim ayında yıllık enflasyon, yüzde 32,87'ye gerilemiş olup dezenflasyon süreci devam etmektedir. Bu görünüm, orta vadeli hedeflerle uyumlu patikanın korunduğuna işaret etmektedir" ifadelerini kullandı.
DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK
- Yıllık enflasyonun ekimde sınırlı da olsa gerilediğine işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 2022 ve 2023 sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyonun, 2024'te yüzde 44'e ve ekimde yüzde 32,9'a indiğini belirtti. Şimşek, "Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. 2026 yılı için vergi ve harçlarını enflasyondan daha düşük tutmaya yönelik çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI %25 OLDU
- TÜİK’in verilerine göre Üretici Fiyat Endeksi, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi. 2026'da yeniden değerleme oranının da aynı seviyede olması beklenirken cezalar ve değerli kağıt bedelleri de artacak. En düşük radar cezası 2 bin 167 liradan 2 bin 719 liraya, telefon IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 liradan 57 bin 290 liraya, yurt dışı çıkış harcı 1.000 liradan 1.254 liraya, araç muayene ücreti 2 bin 620 liradan 3.288 liraya, B sınıfı ehliyet harcı 5 bin 678 liradan 7 bin 129 liraya, 3 yıldan fazla pasaport harcı 14 bin 146 liraya çıkacak.