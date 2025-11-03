Microsoft 2026-2029 döneminde BAE'ye 7,9 milyar dolar yatırım yapacak

"Bu tutar, bu hafta Abu Dabi'de kamuoyuna açıklayacağımız yeni adımlar da dahil olmak üzere, yapay zeka ve bulut altyapımızın devam eden ve planlanan genişletilmesi için 5,5 milyar dolardan fazla sermaye harcaması içeriyor. Ayrıca, planlanan yerel işletme giderleri ve satılan malların maliyeti de dahil olmak üzere yaklaşık 2,4 milyar dolarlık bir tutar da bu rakama dahil."