Yunan basını ATAK helikopteriyle Apache helikopterlerini kıyasladı

Başta havacılık olmak üzere Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar, Yunanistan'ın gündeminde. Baykar ve TUSAŞ tarafından geliştirilen İHA/SİHA'lar Yunan güvenlik uzmanları arasında birçok kez tartışma konusu olurken, gözler bu kez ATAK helikopterine çevrildi.
Yunan savunma dergisi tarafından mercek altına alınan Apache ve ATAK helikopterleri, kabiliyetleriyle kıyaslandı.
Sadece 2 adet modern helikopter var
Dergideki analizde AH-64G model Apache helikopterden ülke envanterinde 29 adet olduğu belirtilirken, "Bu caydırıcı bir güç. Ancak modernize edilmiş versiyondan sadece 2 adet olması büyük bir dezavantaj" ifadelerine yer verildi.
ATAK'taki sistemler en son teknoloji
Öte yandan ATAK T-129B modellerinde sınıfınının en modern sistemlerinin kullanıldığına dikkat çekildi. Ancak envanterde olan helikopter sayısına ilişkin bilgi verilmediği dikkat çekti. Kara Kuvvetleri Komutanlığında 50, Jandarma Komutanlığında 6 adet olmak üzere toplam 56 ATAK helikopteri aktif olarak kullanılıyor.
- İlk uçuşu 1979'da yaptı
- AH-64 Apache, başta ABD ordusu tarafından kullanılan çift kişilik, çift türbinli taarruz helikopteridir.Model 77 isminde gelişmiş helikopter programı için Bell firması tarafından tasarlanmıştır.İlk uçuşunu 1979 yılında yaptı ve 1984'te göreve başladı.
- 118 adet teslim edilecek
- TUSAŞ'ın kendi tesislerinde ürettiği ilk T129-A prototipi, ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011'de gerçekleştirdi. ATAK Programı kapsamında, Türk Kara Kuvvetlerine 59’u kesin 32’si opsiyonel toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığı’na ise 24’ü kesin 3’ü opsiyonel toplam 27 adet T129 ATAK Helikopteri teslim edilecek.