Ekonomi Yunan basını ATAK helikopteriyle Apache helikopterlerini kıyasladı
SAVUNMA SANAYİ

Yunan basını ATAK helikopteriyle Apache helikopterlerini kıyasladı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği savunma sanayi ürünleri, Yunanistan basınında geniş yer tutuyor. Son olarak Atina'da yayınlanan bir savunma dergisi, Yunan envanterindeki 29 Apache helikopterini Türkiye envanterindeki 56 ATAK helikopteriyle kıyasladı.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
AH-64D tipi Apache helikopteri ve T-129B tipi ATAK helikopteri
AH-64D tipi Apache helikopteri ve T-129B tipi ATAK helikopteri

Başta havacılık olmak üzere Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar, Yunanistan'ın gündeminde. Baykar ve TUSAŞ tarafından geliştirilen İHA/SİHA'lar Yunan güvenlik uzmanları arasında birçok kez tartışma konusu olurken, gözler bu kez ATAK helikopterine çevrildi.

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Yunan savunma dergisi tarafından mercek altına alınan Apache ve ATAK helikopterleri, kabiliyetleriyle kıyaslandı.

Yunanistan'da yayınlanan dergide, iki helikopter modeli çeşitli yönleriyle kıyaslandı.

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Yunanistan’dan Bayraktar çakması İHA

Sadece 2 adet modern helikopter var

Dergideki analizde AH-64G model Apache helikopterden ülke envanterinde 29 adet olduğu belirtilirken, "Bu caydırıcı bir güç. Ancak modernize edilmiş versiyondan sadece 2 adet olması büyük bir dezavantaj" ifadelerine yer verildi.

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ATAK'taki sistemler en son teknoloji

Öte yandan ATAK T-129B modellerinde sınıfınının en modern sistemlerinin kullanıldığına dikkat çekildi. Ancak envanterde olan helikopter sayısına ilişkin bilgi verilmediği dikkat çekti. Kara Kuvvetleri Komutanlığında 50, Jandarma Komutanlığında 6 adet olmak üzere toplam 56 ATAK helikopteri aktif olarak kullanılıyor.

Yunanistan envanterindeki çoğu eski sisteme sahip Apache helikopterlerinden biri, 2016 yılında tatbikat sırasında denize çakılmıştı.

Yunan askeri helikopteri düştü
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Yunan askeri helikopteri düştü

  • İlk uçuşu 1979'da yaptı
  • AH-64 Apache, başta ABD ordusu tarafından kullanılan çift kişilik, çift türbinli taarruz helikopteridir.Model 77 isminde gelişmiş helikopter programı için Bell firması tarafından tasarlanmıştır.İlk uçuşunu 1979 yılında yaptı ve 1984'te göreve başladı.
  • 118 adet teslim edilecek
  • TUSAŞ'ın kendi tesislerinde ürettiği ilk T129-A prototipi, ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011'de gerçekleştirdi. ATAK Programı kapsamında, Türk Kara Kuvvetlerine 59’u kesin 32’si opsiyonel toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığı’na ise 24’ü kesin 3’ü opsiyonel toplam 27 adet T129 ATAK Helikopteri teslim edilecek.
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