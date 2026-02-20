Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 35,12 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,12 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,63 artış gösterdi.