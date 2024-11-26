Yurt dışına açılmayı bu etkinliklerde öğrendik

MÜSİAD Konya Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, ticaretin gelişmesi ve ürünlerin marka ve bilinirlik değerinin artması açısından bu tür fuarların çok önemli etkinlikler olduğunu söyledi. Hilmi Kağnıcı, Expo fuarlarının üyelere önemli bir katkı sağladığına ve iş birliklerini geliştirdiğine dikkat çekti.





MÜSİAD CAMİASININ BAYRAMI

Kağnıcı, “MÜSİAD Expo Fuarı, MÜSİAD camiasının bir bayramı, bir buluşma noktasıdır. Orada bütün MÜSİAD camiasındaki iş adamları arkadaşlarla bir araya gelip dertlerimizi ve sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Tabi bizler bir iş adamları örgütüyüz. Ticaret ve üretim konuşuyoruz. Sıkıntılarımızı dile getirip bunlara nasıl çözüm bulaşacağımızı arkadaşlarımızla beraberce istişare ediyoruz” dedi. Kağnıcı, şöyle devam etti: “MÜSİAD fuarları, sadece bir ürünü tanıttığımız ya da sattığımız bir yer değil, bizim dostlarımızı ve camiamızdaki diğer arkadaşlarımızla tanışma yerimiz. MÜSİAD camiası, dünyanın en büyük STK’sıdır. Bu STK’nın bayram yeri de MÜSİAD Expo fuarıdır. MÜSİAD olarak üretmeye, büyümeye ara vermeden devam edip rehavete kapılmadan daha çok çalışmalıyız MÜSİAD Expo Fuarı işte tam burada daha büyük önem kazanıyor.”





YENİ UFUKLAR AÇIYOR

Mehmet Hilmi Kağnıcı, “Sektörel fuarlar ürün tanıtımı veya satışı için çok daha avantajlı görünse de bu fuarda da yine sektörel bölünmeler mevcut. Hol hol sektörlere göre ayırmalar var. Lakin bu tarz karma fuarda temel amacımız ürünümüzü tanıtmak değil, diğer sektörlerin de ne durumda olduğunu, piyasanın, ekonominin nereye doğru gittiğini istişare etmek. Fuar, bunun için iyi bir fırsat diye düşünüyorum” dedi. Yurt dışına açılmayı MÜSİAD fuarlarında öğrendiklerini belirten Kağnıcı, şöyle devam etti: “Yine bu fuarla yurt dışından birçok dostlar ve ticaretimizi geliştireceğimiz iş paydaşları edinmiş olacağız. Bu fuara MÜSİAD camiası dışından da ziyaretçilerimiz oluyor. Onlara da bizim camiamızda ne gibi ürünlerin olduğunu, ne gibi işlerin yapıldığını bu fuarlar sayesinde göstermiş oluyoruz. Aslında tanışmaya ve networkümüzü geliştirmeye faydası oluyor.”





FİRMALAR GÖZÜNÜ TÜRKİYE’YE DİKTİ

Kağnıcı, birçok Avrupalı ve Amerikalı firmanın tedarikçi olarak gözlerini Türkiye’ye diktiğini söyledi. Kağıcı, “Türkiye hem üretim gücüyle hem genç nüfusuyla hem de jeopolitik konumuyla birçok gelişmiş ülkenin ciddi bir tedarik merkezi olabilecek konumdadır. Birçok firma tedarikini Türkiye’ye aktarmaya çalışıyor o yüzden bu fuarlar tedarikçi arayan firmaların ilgisini çekiyor, ciddi de iş bağlantıları yapılacak buna inanıyoruz. Bu fuarların ülkemizi ticaret kapasitesini ve ihracatını daha da artıracağını düşünüyoruz” dedi. Kağnıcı, fuarın temel amacının kendilerini tanıtmak ve çevre edinmek olduğunu belirterek, “Ürünlerimizin yanında kendimizi de tanıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Konya’dan fuara gidecek olan üyelerimize de mümkün olduğunca diğer şehirlerde ve ülkelerde olan MÜSİAD camiasından dostlarla tanışmalarını tavsiye ediyorum” dedi.





700 kişilik bir aileyiz

Kağnıcı, “32 yıldır hizmet aşkı ile büyüyen Dünya MÜSİAD Şubeleri arasında en büyük şube olan MÜSİAD Konya, 400 MÜSİAD ana kademe, 300 Genç MÜSİAD üyesi ile 700 kişilik bir aile. Bugün Konya’da 6 adet organize sanayi, 40 civarı özel sanayi bölgesi olan ve daima üreten şehir vizyonundayız. Konya’mız sanayinin ve üretimin Anadolu’da başkent olma yolunda bugün daha bir coşkuyla, hızla hedeflerine ilerlemektedir” dedi.







