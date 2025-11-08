Ziraat Bankası'ndan güçlü performans: Aktif büyüklükte liderliğini sürdürdü

Ziraat Bankası, 2025’in üçüncü çeyreğinde sektördeki liderliğini korudu. Banka yılın üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını duyurdu. Ziraat Bankası, güçlü finansal yapısıyla yılın üçüncü çeyreğinde 113,7 milyar lira net kâr elde ederek, sektörün en kârlı bankası olmayı sürdürdü. Banka, söz konusu dönemde küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü büyümesini sürdürerek, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etti.

FİNANSMAN TUTARI 5 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Banka olarak aktif büyüklükte lider olduklarını belirten Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, şunları kaydetti: “Aktif büyüklüğümüz yılın üçüncü çeyreğinde 7,9 trilyon lirayı aştı. Bankamız sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda öz kaynaklarını geliştirmeye ve bilançosunu daha sağlıklı bir yapıda oluşturmaya devam etti.”

Aktiflerin en önemli kısmını oluşturan nakdi kredilerin 3,9 trilyon lirayı aştığını belirten Çakar, “Gayrinakdi kredilerle birlikte ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 5,3 trilyon lira olarak gerçekleşti. Ticari ve bireysel müşterilerimize sunduğumuz finansal çözümlerimizle ülkemizin büyümesine ve gelişmesine öncülük etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERE DEVAM

Çakar, yılın 9 ayında elde ettikleri kârın, finansal yapılarını güçlendirmesi ve ileriye yönelik olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlama potansiyelini artırması açısından önemli ve değerli olduğunu ifade etti. Alpaslan Çakar, KOBİ ve tarım istihdamına verdikleri finansal desteklerin yanı sıra çevre dostu yatırımları teşvik ettiklerini sözlerine ekledi.







