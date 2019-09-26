3 kamu bankası araç alacaklar için faizleri indirdi

Geçtiğimiz aylarda konut tarafı için faizleri indiren kamu bankaları bu sefer de taşıt için seferber oldu. 3 kamu bankası yaptıkları ortak açıklama ile taşıt kredilerinde faizleri indirdiğini açıkladı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.

FİYAT ARALIKLARI VE UYGULANACAK FAİZLER

Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak.

Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

ANLAŞMALI MARKALAR

Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde açıklandı.

8 FİRMA ÜRETİM YAPIYOR

Türkiye'de hali hazırda üretim yapan 8 otomotiv firması bulunuyor. Bunlar Fiat, Renault, Ford, Hyundai, Honda, Toyota, Mercedes Benz ve Isuzu olarak biliniyor.

Söz konusu markaların Türkiye'de ürettikleri modeller ise şöyle;

Fiat - Egea

Ford - Tourneo, Transit - Ford Trucks

Toyota - C-HR ve Corolla

Honda - Civic/sedan

Renault - Megan ve Clio

Hyundai - İ10 ve İ20

Isuzu - D-Max

Mercedes-Benz - Otobüs, kamyon ve çekici

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İnfografik: Tuğçe Kura

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 daralarak 239 bin 317 olarak gerçekleşti.