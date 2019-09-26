Ekonomi 3 kamu bankası araç alacaklar için faizleri indirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank taşıtta kredi faizlerini indirdi

3 kamu bankası araç alacaklar için faizleri indirdi

Geçtiğimiz aylarda kamu bankaları tarafından konut tarafında uygulanan faiz indirimi kararı bu sefer de taşıt kredileri için hayata geçirildi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizlerini indirdiğini açıkladı. Kampanyanın 1 Ekim'de başlayıp 31 Aralık'a kadar sürmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'de üretim yapan firmalar geçen yıl 1,3 milyondan fazla aracı banttan indirmişti.
Türkiye'de üretim yapan firmalar geçen yıl 1,3 milyondan fazla aracı banttan indirmişti.

Geçtiğimiz aylarda konut tarafı için faizleri indiren kamu bankaları bu sefer de taşıt için seferber oldu. 3 kamu bankası yaptıkları ortak açıklama ile taşıt kredilerinde faizleri indirdiğini açıkladı.

  • Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.

FİYAT ARALIKLARI VE UYGULANACAK FAİZLER

Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak.

Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

ANLAŞMALI MARKALAR

Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde açıklandı.

8 FİRMA ÜRETİM YAPIYOR

Türkiye'de hali hazırda üretim yapan 8 otomotiv firması bulunuyor. Bunlar Fiat, Renault, Ford, Hyundai, Honda, Toyota, Mercedes Benz ve Isuzu olarak biliniyor.

Söz konusu markaların Türkiye'de ürettikleri modeller ise şöyle;

Fiat - Egea

Ford - Tourneo, Transit - Ford Trucks

Toyota - C-HR ve Corolla

Honda - Civic/sedan

Renault - Megan ve Clio

Hyundai - İ10 ve İ20

Isuzu - D-Max

Mercedes-Benz - Otobüs, kamyon ve çekici

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İnfografik: Tuğçe Kura
  • Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 daralarak 239 bin 317 olarak gerçekleşti.

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