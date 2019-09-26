3 kamu bankası araç alacaklar için faizleri indirdi

Geçtiğimiz aylarda konut tarafı için faizleri indiren kamu bankaları bu sefer de taşıt için seferber oldu. 3 kamu bankası yaptıkları ortak açıklama ile taşıt kredilerinde faizleri indirdiğini açıkladı.
- Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.
FİYAT ARALIKLARI VE UYGULANACAK FAİZLER
Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak.
Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.
ANLAŞMALI MARKALAR
Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde açıklandı.
8 FİRMA ÜRETİM YAPIYOR
Türkiye'de hali hazırda üretim yapan 8 otomotiv firması bulunuyor. Bunlar Fiat, Renault, Ford, Hyundai, Honda, Toyota, Mercedes Benz ve Isuzu olarak biliniyor.
Söz konusu markaların Türkiye'de ürettikleri modeller ise şöyle;
Fiat - Egea
Ford - Tourneo, Transit - Ford Trucks
Toyota - C-HR ve Corolla
Honda - Civic/sedan
Renault - Megan ve Clio
Hyundai - İ10 ve İ20
Isuzu - D-Max
Mercedes-Benz - Otobüs, kamyon ve çekici
- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 daralarak 239 bin 317 olarak gerçekleşti.