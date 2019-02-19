Ekonomi Ziraat Katılımın 2018 yılı karı 3226 milyon lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ziraat Katılım'ın 2018 yılı karı 322.6 milyon lira

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, bankanın toplam aktiflerinin 2018 yılında yüzde 55 artışla 22.2 milyar liraya yükseldiğini vurguladı ve "2018 yılını 322.6 milyon lira kâr ile tamamladık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, bankanın 2018 yılı karını açıkladı.
Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, bankanın 2018 yılı karını açıkladı.

Ziraat Katılımın toplam aktiflerinin 2018 yılında yüzde 55 artışla 22.2 milyar liraya yükseldi.

Ziraat Katılım'ın 2018 yıl sonu verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Metin Özdemir, "Kullandırdığımız nakdi fonlar yüzde 52 artarak 17.8 milyar liraya, gayri nakdi fonlar ise yüzde 68 büyüme ile 10.3 milyar liraya çıkarken; ülkemiz ekonomisine sağlanan destek toplam 28.1 milyar liraya ulaşmıştır. Bu süreçte, ekonomimizin can damarı konumundaki KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteğimiz artarak devam etmiştir" dedi ve şöyle devam etti:

"2018 yılsonu itibarıyla toplam cari ve katılma hesaplarında önceki yıla göre yüzde 51 artış gerçekleşmiş ve 15.1 milyar lira büyüklüğe ulaşılmıştır.

2018 yılında T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ziraat Katılım’a sağladığı 500 milyon liralık ilave sermaye ve kuruluşumuzdan itibaren şube ağını genişletmeye yönelik sabit sermaye harcamalarının 2018 yılında azalma eğilimine girmesi, 2018 yılında bilançomuzda kaydettiğimiz sağlıklı büyümeyi desteklemiştir.
"Müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda 2018 yılını 322,6 milyon lira kâr ile tamamladık.

Ziraat Katılım, 2018 yılında 19 adet kira sertifikası ihracını başarıyla tamamlamıştır.

Kaynak yapısını zenginleştirme stratejisinin bir parçası olarak sermaye piyasalarında aktif rol alan Ziraat Katılım, iştirakleri Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ve ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ile yerel piyasada lira cinsinden kira sertifikası ihraçları gerçekleştirmek üzere SPK’dan 500 milyon lira, 2 milyar lira ve 4 milyar lira tutarlı üç ayrı kira sertifikası ihraç tavanı onayı almıştır.

REKLAM

Bu çerçevede, 2018 yılında değişik tutarlı tertipler halinde, yaklaşık 3,5 milyar liralık ihraç gerçekleştirilmiştir.

Ziraat Katılım, altına dayalı kira sertifikası ihracında ilk kez yer alan iki bankadan biri olurken, katılım bankaları arasında bu alanda hizmet sunan ilk ve tek banka unvanını almıştır."

'Elma tanzimi'ne kamu kurumu önerisi geldi
EKONOMİ
'Elma tanzimi'ne kamu kurumu önerisi geldi

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
EKONOMİ
Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

Irak altın rezervini 96 tona çıkardı
EKONOMİ
Irak altın rezervini 96 tona çıkardı
/**/
Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi.
Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

​Adalet Bakanı Gül yeni düzenlemeyi açıkladı.
Soyadım gibi iş yaparım

Soyadım gibi iş yaparım

​AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım açıklama yaptı.
Bu akşam şölen var

Bu akşam şölen var

​Ay yüzde 14 daha büyük ve parlak görünecek.
Türkiye'den çekilmiyoruz

Türkiye'den çekilmiyoruz

​Honda'dan yeni açıklama: Faaliyetlerimiz sürecek.
Saadet'ten aday oldu

Saadet'ten aday oldu

İdris Naim Şahin Ordu'da aday gösterildi.
64 metreye ulaşıldı

64 metreye ulaşıldı

​2021'in nisan ayında enerji üretimine başlayacak.
81 ile riskli alan genelgesi

81 ile riskli alan genelgesi

​Çevre Bakanı Kurum: 3 ay içinde bildirilmesi gerekiyor.

Bu kafayla iktidar olacaklarmış

Bu kafayla iktidar olacaklarmış

Tanzim satış sırasındaki vatandaşa iğrenç gönderme.
Su için deharekete geçildi

Su için deharekete geçildi

​Fahiş fiyatlara yönelik denetim listesine alındı.
Göz göre göre yalan söylediler

Göz göre göre yalan söylediler

​FETÖ'cüler, onlarca ifade ve görüntüye rağmen inkar etti.
Köprü cezaları için son 10 gün

Köprü cezaları için son 10 gün

Araç sahipleri ay sonuna kadar başvuru yapmalı.
Şenol abi isterse sözleşme imzalarız

Şenol abi isterse sözleşme imzalarız

​Beşiktaş Başkanı Orman'dan önemli açıklamalar.
Türkiye kaybetti

Türkiye kaybetti

​19 yıl önce bugün devletin zirvesinde yaşanan tartışma son yılların en büyük krizini başlatmıştı.
Dünyanın dört bir yanına satılıyor

Dünyanın dört bir yanına satılıyor

​Muğla'da üretilen Dalyan havyarına ilgi yoğun.
Rekoru tarih oldu

Rekoru tarih oldu

En uzun süre görev yapan teknik direktör değişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.