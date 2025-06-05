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Zirai dona röntgen

Zirai dona röntgen

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Saha çalışmaları doğrultusunda acil alınması gereken tespit ve öneriler belirlendi.
Saha çalışmaları doğrultusunda acil alınması gereken tespit ve öneriler belirlendi.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, geçtiğimiz hafta zirai donun vurduğu 13 ilde yerinde incelemelerde bulundu. Komisyon, tavsiyelerini 6 başlık halinde topladı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, geçtiğimiz hafta zirai donun vurduğu 13 ilde yerinde incelemelerde bulundu. Komisyon tavsiyelerini 6 başlık halinde topladı. Komisyon, TARSİM’in hasar ödemelerinin hızlandırılmasını, mevcut tarımsal kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini, zirai don olayına özel geçici bir entegre kayıt sistemi oluşturulmasını önerdi. Yine zirai don olayı nedeniyle oluşan ve ödenememiş borçlardan kaynaklanan negatif sicil kayıtlarının silinmesi, meteorolojik erken uyarı sistemlerinin teknolojik altyapısının güçlendirilmesi de talepler arasında yer aldı.


13 İLDE YERİNDE İNCELEME

Komisyon ilk olarak nisan ayındaki zirai dondan en çok etkilenen Malatya, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Karaman ve Kayseri’ye gitti. Saha çalışmaları doğrultusunda acil alınması gereken tespit ve öneriler belirlendi.


ATILMASI TAVSIYE EDILEN ADIMLAR

TARSİM’in hasar ödemeleri hızlandırılmalı.

*Üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri nezdindeki mevcut tarımsal kredi borçları faizsiz olarak ertelenmeli.

*Zirai don olayına özel geçici bir entegre kayıt sistemi oluşturulmalı.

*Zirai don olayı nedeniyle oluşan ve ödenememiş borçlardan kaynaklanan negatif sicil kayıtları silinmeli veya dondurulmalı.

*Sicil affından faydalanan çiftçilere ve işletmelere hasar tespiti yapılan zarar oranları dikkate alınarak faizsiz veya düşük faizli yapılandırılmış geri ödeme planları sunulmalı.

*Meteorolojik erken uyarı sistemlerinin teknolojik altyapısı güçlendirilmeli.


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