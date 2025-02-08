Fransa'nın dev spor perakendecisi Decathlon'un Uygurların zorla çalıştırıldığı Xinjiang bölgesiyle bağlantılı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Fransız firma büyük tepkilere neden olan bu suçlamaları yalanlasa da yapılan araştırma,

Decathlon'un tedarikçisinin, Uygurların zorla çalıştırıldığı Xinjiang bölgesiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.