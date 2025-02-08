Decathlon'un Uygurları köle gibi çalıştıran bir Çin şirketine fason üretim yaptırdığı ortaya çıktı.
Uygur Türklerini köle gibi çalıştıran skandal markalara birisi de daha eklendi. Fransa'nın önde gelen spor perakendecisi Decathlon'un, Çin'in Xinjiang bölgesindeki tedarikçisiyle iş birliği gündeme bomba gibi düştü. Decathlon, suçlamaları reddedip, tüm ürünlerinde sorumlu kaynaklardan temin edilen pamuk kullandığını ve zorla çalıştırmaya karşı olduklarını açıklasa da Disclose ve "Cash Investigation" programı tarafından yapılan araştırmalar, şirketin tedarikçisi Qingdao Jifa Group'un, Uygur Türklerini zorla çalıştırma ağıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
Fransa'nın dev spor perakendecisi Decathlon'un Uygurların zorla çalıştırıldığı Xinjiang bölgesiyle bağlantılı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Fransız firma büyük tepkilere neden olan bu suçlamaları yalanlasa da yapılan araştırma,
Decathlon'un tedarikçisinin, Uygurların zorla çalıştırıldığı Xinjiang bölgesiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
Büyük tepki çekti
Büyük tepki çekti
Disclose ve France 2'nin "Cash Investigation" programı, şirketin, Çin'in Xinjiang bölgesinde zorla çalıştırma ağıyla ilişkilendirilen Qingdao Jifa Group adlı bir tedarikçiden tekstil ürünü temin ettiğini ortaya koydu. Bu iddialar,
Decathlon'un tedarik zincirindeki karanlık bağlantıları gündeme getirirken uluslararası alanda büyük tepki çekti.
Decathlon yöneticisi itiraf etti
Decathlon yöneticisi itiraf etti
Xinjiang, Pekin tarafından zulme uğrayan Uygur Türkleri'nin zorla çalıştırıldığı bir bölge
olarak uluslararası alanda büyük bir tartışma konusu. "Cash Investigation" programında,
Decathlon için üretim yapan bir fabrikadaki yerel yönetici, burada depolanan pamukların Xinjiang'dan geldiğini kabul etti.
Bu itiraf, Decathlon'un suçlamalarla ilgili şüpheleri artırarak markayı yoğun eleştirilerin odağına yerleştirdi.
Decathlon iddiaları yalanlamadı
Decathlon iddiaları yalanlamadı
Bu ciddi suçlamalar karşısında açıklama yapan Decathlon, zorla çalıştırmanın her türünü "kesin bir şekilde kınadığını" belirtti. Şirket yaptığı açıklamada,
“Günlük olarak faaliyetlerimizde ve değer zincirimizde temel haklara saygıyı sağlıyoruz. İddialar doğruysa, gerekli tüm önlemleri alacağız”
dedi. Ayrıca, tüm ürünlerinde kullanılan pamukların %100'ünün sorumlu kaynaklardan temin edildiğini, zorla çalıştırma içermediğini ve organik ile geri dönüştürülmüş pamuk kullandıklarını vurguladı.
Dünya çapında büyük tartışmalara yol açtı
Dünya çapında büyük tartışmalara yol açtı
Xinjiang, son yıllarda dünya çapında büyük tartışmalara yol açtı.
Batılı STK’lar ise bu bölgedeki zorla çalıştırmanın boyutlarını belgeledi.
NBA ürünleri de listede
NBA ürünleri de listede
"Cash Investigation" araştırması, Decathlon’un NBA logolu ürünlerinin de Qingdao Jifa Group aracılığıyla satıldığını ortaya koydu.
Decathlon, 2021 yılında NBA'nin resmi ortağı olmuş ve dünya genelinde bin 700'den fazla mağazasında NBA ürünlerini satışa sunmuştu. Bu ifşa, özellikle NBA'nin Çin'deki zorla çalıştırma iddialarına karışan şirketlerle olan bağlantıları nedeniyle eleştirilen imajını daha da zedeleyeceğe benziyor.
ABD'nin Xinjiang Yasağı
ABD'nin Xinjiang Yasağı
ABD'de, Aralık 2021'de kabul edilen bir yasa, Xinjiang’dan gelen ürünlerin ithalatını yasakladı.
Bu yasa, yalnızca tedarikçi şirket, üretimlerinde zorla çalıştırma yapılmadığını kanıtlayabilirlerse uygulanmıyor.
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