Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında iddianname ne zaman hazırlanır?

Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İddianame savcılık tarafından hazırlanır/yazılır. İddianame soruşturma neticesinde el edilen delillerden hareketle hangi suçun, ne şekilde, kim tarafından işlendiğini delilleriyle birlikte ortay koyan belgedir. İddianame hazırlama süresi, delillerin toplanması, keşif yapılması, ifade alma vb. soruşturma işlemlerinin sayısı ve yoğunluğuna bağlı olmak üzere değişmektedir. Peki İstanbul'da terör ve yolsuzluk soruşturmasında iddianame ne zaman hazırlanır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddiasına ilişkin soruşturmada nöbetçi hakimliğe sevk edilen aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 48 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. İmamoğlu yolsuzluktan tutuklu olacağı için terörden tutuklamaya gerek görülmedi. Yolsuzluk ve terör soruşturmalarında iddianame hazırlanması süreci başladı.
İddianame nedir?
İddianame, soruşturma neticesinde elde edilen delillerden suç işlendiği kanaaatine varan Cumhuriyet savcılığının şüpheli hakkında ceza davası açmak üzere düzenlediği belgedir. İddianame, görevli ve yetkli mahkemeye hitaben suç şüphelisinin cezalandırılması istemiyle yazılır.
Ekrem İmamoğlu’nun yargılanacağı yolsuzluk soruşturmasında iddianame ne zaman hazırlanır?
İddianame hazırlama süresi, delillerin toplanması, keşif yapılması, ifade alma vb. soruşturma işlemlerinin sayısı ve yoğunluğuna bağlı olmak üzere değişmektedir.
Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre savcılık tarafından iddianame yazılmasına ilişkin düzenleyici bir süre bulunmamaktadır. Bu nedenle, yasal olarak belli bir süreyle sınırlı olmamakla birlikte her soruşturmanın özelliği de dikkate alınarak iddianamenin savcılık tarafından makul bir sürede hazırlanması gerekir.