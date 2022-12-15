2023 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi yeni yılda zamlı emekli ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Emeklilerde gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, belli oldu mu 2022?

2023 emekli ikramiyesi ücreti ne kadar olacak?

Emekli ikramiyesi geçtiğimiz Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL olarak verilmişti. 2023 yılı için emekli bayram ikramiyelerin ne kadar olacağı, zam yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. 2023 Kurban Bayramı ise 28 Haziran Çarşamba idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyeleri bayramdan bir hafta önce hesaplara yatması bekleniyor.

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Emekli ikramiyesini kimler alır?

İkramiyelerin alınması için herhangi bir başvuruya ihtiyaç olmadığı gibi, yeni emekliler de yararlanacak. Ödemelerden dul ve yetimler, yeni aylık bağlananlar da yararlanabilecek.

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

SSK emekli maaşları ne zaman ödeniyor?

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

9 olanlar her ayın 17'sinde,

7 olanlara her ayın 18'inde,

5 olanlara her ayın 19'unda,

3 olanlara her ayın 20'sinde,

1 olanlara her ayın 21'inde,

8 olanlara her ayın 22'sinde,

6 olanlara her ayın 23'ünde,

4 olanlara her ayın 24'ünde,

2 olanları her ayın 25'inde,

0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

BAĞ-KUR emekli maaşları ne zaman ödeniyor?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

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