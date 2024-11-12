EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA EKRANI 2025: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

"SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2025 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı hakkında tahminler şekillenmeye başladı. TÜİK verilerine göre, Ekim ayında enflasyon %2,88 olarak gerçekleşti ve Temmuz'dan bu yana biriken enflasyon oranları şöyle: Temmuz %3,23, Ağustos %2,47, Eylül %2,97 ve Ekim %2,88. Bu rakamlarla birlikte dört aylık kümülatif enflasyon farkı %12,03’e ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam, 2024 yılının ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, kesin zam oranı netleşecek. Ancak mevcut veriler göz önünde bulundurulduğunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2025'te yapılacak zam oranının %15 civarında olması bekleniyor. Bu zam oranı, emekli maaşlarına ek refah payı eklenip eklenmeyeceğine göre de değişiklik gösterebilir.





En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Henüz netleşmemiş olsa da, en düşük emekli maaşına yapılacak artışlar için de beklentiler bulunuyor. Eğer %15 civarında bir artış uygulanırsa, bu oran en düşük emekli maaşlarına da yansıyacak ve belirli bir seviyeye çekilecektir. Aralık ayında açıklanacak Kasım ve Aralık enflasyon oranları ve olası refah payı düzenlemeleri ile en düşük maaş tutarları netlik kazanacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

TÜİK verilerine göre enflasyon aylık yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 12,03 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.





Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.





Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

MEMUR EMEKLİ OCAK 2025 MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli hesaplama, e-Devlet üzerinden veya SGK emekli maaşı sorgulama motoru üzerinden yapılabiliyor.



















