Emeklilikte yeni talihliler onlar olacak! EYT sonrasında 3600, 4500 ila 5000 günle emeklilik madde madde netleşecek! EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası çerçevesinde, SSK'lılar için belirlenen 5000 ile 5975 prim günü aralığı, kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi olarak uygulanırken; Bağ-Kur'lularda ise 9.000 prim günü şartı bulunmaktadır. Ancak, son gelişmelere göre, Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayılarına yönelik bir düzenleme çalışması başlatıldı. Peki, erken emeklilik şartları neler, kimler yararlanacak?

EYT yasasıyla; SSK’lılarda 5000 ile 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranıyor. Ancak Bağ-Kur'lularda 9.000 prim gün süresi geçerli.





Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının düşürülmesine yörenlik çalışmaların başladığını belirtmişti.





BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI EŞİTLENECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?





Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğü Bakan Vedat Işıkhan tarafından ifade edilmişti.





Söz konusu düzenleme tamamlandığında Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacak. Düzenlemenin 2. torba yasayla Meclis'e gelmesi bekleniyor.





EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

Emeklilik için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekli.





7 Eylül 1999 tarihinde işe giren kadın 5000 prim günü ve 20 hizmet yılını doldurduğu için emekliliği hak etmiş oluyor. Erkeklerde ise yine 7 Eylül 1997 tarihinde işe girmişse 5400 prim günü ve 25 hizmet yılını tamamladığı için emekli olabiliyor.

İŞE GİRİŞ TARİHİ - KADIN - ERKEK - PRİM ŞARTI





01.05.2008 - 31.12.2035 - 58 - 60 - 7200





01.01.2036 - 31.12.2037 - 59 - 61 - 7200





01.01.2038 - 31.12.2039 - 60 - 62 - 7200





01.01.2040 - 31.12.2041 - 61 - 63 - 7200





01.01.2042 - 31.12.2043 - 62 - 64 - 7200





01.01.2044 – 31.12.2045 - 63 - 65 - 7200





01.01.2046 – 31.12.2047 - 64 - 65 - 7200





01.01.2048 -------------- 65 - 65 - 7200

Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir. Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacak.





Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir. Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

İŞE GİRİŞ TARİHİ - KADIN - ERKEK - PRİM ŞARTI





01.05.2008 - 31.12.2035 - 61 - 63 - 5400





01.01.2036 - 31.12.2037 - 62 - 64 - 5400





01.01.2038 - 31.12.2039 - 63 - 65 - 5400





01.01.2040 - 31.12.2041 - 64 - 65 - 5400





01.01.2042 - 31.12.2043 - 65 - 65 - 5400





01.01.2044 – 31.12.2045 - 65 - 65 - 5400





Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100'er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülüyor. Burada da kısmi emeklilik söz konusu olurken 25 yıl şartı ortadan kalkıyor.

Bu tablo ise şöyle:





İŞE GİRİŞ TARİHİ - KADIN - ERKEK - PRİM ŞARTI





01.05.2008 - 31.12.2008 - 61 - 63 - 4600





01.01.2009 - 31.12.2009 - 61 - 63 - 4700





01.01.2010 - 31.12.2010 - 61 - 63 - 4800





01.01.2011 - 31.12.2011 - 61 - 63 - 4900





01.01.2012 - 31.12.2012 - 61 - 63 - 5000





01.01.2013 - 31.12.2013 - 61 - 63 - 5100





01.01.2014 - 31.12.2014 - 61 - 63 - 5200





01.01.2015 - 31.12.2015 - 61 - 63 - 5300





01.01.2016 -------------- 61 - 63 - 54







