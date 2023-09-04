Hemşirelerin Ocak 2024 maaş zam oranı belli oldu. Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için uygulanacak toplu sözleşme zammı belirlenecek. Bu zam oranları aynı zamanda hemşire maaşlarını da etkiliyor. 2024 hemşireler ne kadar zam yapılacak? İşte en düşük hemşire maaşları ve 2024 Ocak ayında hemşirelere yapılacak zam miktarı...