En düşük memur maaşı
Memur enflasyon farkı son dakika gelişmeleri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrilmişti. Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü açıklandı. Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu.
MEMUR MAAŞ ZAMMINI ETKİLEYEN ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.94, bir önceki aya göre ise yüzde 9.09 yükseldi.
Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 47.83, aylık enflasyon ise yüzde 9.49 olarak gerçekleşmişti. Temmuzda yıllık enflasyondaki 8 aylık düşüş serisi sona ermişti.
OCAK 2024 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), memurlara yapılacak zamla, en düşük memur maaşının 1 Ocak 2024'teki yüzde 46,81'lik artışla 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükseleceğini bildirdi.
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?
Emekli memurların maaşları ocak ayında, çalışmakta olan memurlar ile aynı oranda artacak. Halen 9.876 TL olan en düşük emekli memur aylığı 14.491 TL olacak.
2023 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükselmişti.