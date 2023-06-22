En iyi akıllı saat modelleri: Hangi marka akıllı saat almayalım?

Akıllı saatler, geleneksel saatlerin ötesine geçerek bize bir dizi gelişmiş özellik ve işlev sunuyor. Sunduğu özelliklerin başında sağlık ve fitness takibi geliyor. Çoğu akıllı saat, adımlarınızı, kalp atış hızınızı, uyku düzeninizi ve yakılan kalori miktarını takip etmek gibi bir dizi sağlık özelliğine sahip. Bu sayede günlük aktivitelerinizi izleyebilir, sağlıklı bir yaşam tarzı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Peki akıllı saat alırken hangi markalar tercih edilmeli? İşte detaylar.

HANGİ MARKA AKILLI SAAT ALMAYALIM? ŞARJI EN UZUN GİDEN AKILLI SAAT HANGİSİ?

Akıllı saat satın alırken dikkate almanız gereken faktörler kişisel ihtiyaçlarınız, bütçeniz, tasarım tercihleriniz, sağlık ve fitness özelliklerine olan ilginiz, uygulama ekosistemi gibi unsurlardır. Her markanın kendine özgü avantajları ve dezavantajları olabilir. En çok tercih edilen akıllı saat modelleri ve özellikleri şu şekilde;

Apple Watch Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,92 inç

Ekran Teknolojisi: Retina LTPO OLED

Ekran Çözünürlüğü: 502 x 410 piksel

Boyut: 49 x 44 x 14,4 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 36 saate kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 61,3 gram

Fiyat: 27.999 TL

Apple Watch Series 8 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,9 inç

Ekran Teknolojisi: Retina LTPO OLED

Ekran Çözünürlüğü: 484 x 396 piksel

Boyut: 45 x 38 x 10,7 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 18 saate kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 42,3 gram (41 mm), 51,5 gram (45 mm)

Fiyat: 9.299 TL

Suya dayanıklı bir yapıya sahip olan Apple Watch Series 8'de uyku takibi ve SpO2 takibi yapılabiliyor. 45 x 38 x 10,7 mm boyutlarındaki akıllı saatin Retina LTPO OLED ekranı 484 x 396 piksel çözünürlük sunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihazın 41 mm sürümü 42,3 gram, 45 mm versiyonu ise 51,5 gram ağırlığında.

Huawei Watch GT 3 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,43 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

Boyut: 46,6 x 46,6 x 10,9 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 14 güne kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 54 gram

Fiyat: 6.499 TL





Standart kullanımda 14 güne kadar pil ömrü sunan Huawei Watch GT 3 Pro, 46,6 x 46,6 x 10,9 mm boyutlarında. Suya dayanıklılığa sahip olan cihazda uyku takibi ve SpO2 takibi gerçekleştirilebiliyor. 1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saatte 466 x 466 piksel çözünürlük bulunuyor.

Huawei Watch GT Runner Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,43 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

Boyut: 46,4 x 46,4 x 11 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 14 güne kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 38,5 gram

Fiyat: 3.999 TL

1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Watch GT Runner, düzenli olarak spor yapan kişilere hitap ediyor. Cihazın AMOLED ekranı 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. 38,5 ağırlığındaki akıllı saatte uyku takibi ve SpO2 takibi desteği yer alıyor.

Xiaomi Watch S1 Active Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,43 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

Boyut: 46,5 x 47,3 x 11 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 12 güne kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Fiyat: 3.779 TL

Akıllı saat konusunda tavsiye isteyen kişiler için hazırladığımız listede Xiaomi Watch S1 Active, standart kullanımda 12 güne kadar pil ömrü sunuyor. Xiaomi tarafından piyasaya sürülen akıllı saat 46,5 x 47,3 x 11 mm boyutlarında.

Fitbit Sense 2 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,58 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 336 x 336 piksel

Boyut: 40,5 x 40,5 x 11,2 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 6 güne kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 46 gram

Fiyat: 6.499 TL

SpO2 takibi ve uyku takibi yapılabilmesini sağlayan Fitbit Sense 2, 1,58 inç ekran büyüklüğünde. Şık bir tasarıma sahip olan akıllı saat modelinin AMOLED ekranı 336 x 336 piksel çözünürlük sunuyor. Suya dayanıklı bir yapıya sahip olan cihaz 40,5 x 40,5 x 11,2 mm boyutlarında.

Samsung Galaxy Watch5 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,4 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 450 x 450 piksel

Boyut: 45,4 x 45,4 x 10,5 mm

Batarya: 590 mAh

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 46,5 gram

Fiyat: 7.999 TL

Akıllı saat konusunda tavsiye isteyen kişiler için hazırladığımız listede Samsung Galaxy Watch5 Pro da bulunuyor. 1,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saat, bu ekran üzerinde kullanıcılara 450 x 450 piksel çözünürlük sunuyor. 590 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken cihazda Super AMOLED ekran mevcut.

Apple Watch SE (2022) Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,78 inç

Ekran Teknolojisi: Retina LTPO OLED

Ekran Çözünürlüğü: 448 x 368 piksel

Boyut: 44 x 38 x 10,7 mm

Batarya: 296 mAh

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 33 gram

Fiyat: 5.999 TL

448 x 368 piksel çözünürlük sunan Retina LTPO OLED ekranı ile dikkat çeken Apple Watch SE modelnde 296 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Suya dayanıklı bir tasarıma sahip olan cihazda uyku takibi ve SpO2 takibi yapılabiliyor. 44 x 38 x 10,7 mm boyutlarındaki saat 33 gram ağırlığında.

Garmin Venu 2 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,30 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 416 x 416 piksel

Boyut: 43,60 x 43,60 x 12,60 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 9 güne kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 51 gram

Fiyat: 13.278 TL

Standart kullanımda 9 güne kadar batarya ömrü sunan Garmin Venu 2 Plus, sahip olduğu şık tasarım ile dikkat çekiyor. 43,60 x 43,60 x 12,60 mm boyutlarındaki cihaz 51 gram ağırlığında. 1,30 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saat, AMOLED ekranı üzerinde 416 x 416 piksel çözünürlük sunuyor.

Oppo Watch Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,91 inç (46 mm), 1,6 inç (41 mm)

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 402 x 476 (46 mm), 320 x 360 (41 mm)

Boyut: 46 x 39 x 11,35 mm (46 mm), 41,45 x 36,37 x 11,4 mm (41 mm)

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 46 mm'de 36 saate kadar, 41 mm'de 24 saate kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 46 mm'de 39,3 gram, 41 mm'de 30,1 gram

Fiyat: 6.999 TL (46mm)

Oppo Watch isimli akıllı saat modelinin 46 mm sürümü 1,91 inç, 41 mm sürümü ise 1,6 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekrana sahip olan cihazın 46 mm versiyonu standart kullanımda 36 saate kadar, 41 mm versiyonu ise 24 saate kadar pil ömrü sunuyor.

AKILLI SAAT ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Uyumluluk: Akıllı saatin telefonunuzun işletim sistemiyle uyumluluğuna dikkat edilmeli.

Ekran özellikleri: OLED mi, LCD mi yoksa AMOLED mi? karar verilmeli.

Pil ömrü: Akıllı saatler değişken pil ömrüne sahip ve size uygun olanı seçmek önemli olacaktır.

Aktivite takibi: Akıllı saatin spor ve aktivite takip yetenekleri önemli faktörler arasında bulunuyor.

Uygulama desteği: Bazı akıllı saatler ek uygulama desteği sunmuyor dolayısıyla kullanılacaksa Spotify ve WhatsApp gibi uygulamaları desteklediğinden emin olmak gerekiyor.

Tasarım: Akıllı saatler aynı zamanda birer aksesuardır. Dolayısıyla tasarım, kişisel tercih nedenleri arasında bulunuyor.











