Enfal Suresi faziletleri nelerdir ve neden gönderilmiştir?

Kuran-ı Kerim’de yer alan her ayet-sure başka başka konulara değinerek Müslümanların nasıl yaşamaları ve yaşamamaları gerektiğini aktarmaktadır.

ise savaş ganimetlerinin nasıl adaletli taksim edeceğini anlatmasının yanında Müslüman bir kimsede bulunması gereken özellikler, Allah’ın kulları üzerindeki merhameti ve rahmeti, Müslüman arasında birlik ve beraberliğe değinmektedir. Kuran-ı Kerim’i anlayarak okumanın dışında Arapça’dan okunması da çok önelidir.